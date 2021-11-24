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    Йон-Даль Томассон

    Тренер
    Имя Йон-Даль
    Фамилия Томассон
    Команда Блэкберн
    Гражданство Дания
    Дата рождения 29 августа 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.02.2023 Вест Бромвич 1 : 1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    18.02.2023 Блэкберн 1 : 0 Суонси Англия. Чемпионшип, 33 тур
    21.02.2023 Блэкберн 1 : 0 Блэкпул Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Куинз Парк Рейнджерс 1 : 3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    28.02.2023 Лестер 1 : 2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    04.03.2023 Блэкберн 1 : 0 Шеффилд Юнайтед Англия. Чемпионшип, 35 тур
    10.03.2023 Сток Сити 3 : 2 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 36 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Блэкберн 5 3 0 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Норвич Сити 0 : 1 Блэкберн
    28.01.2023 Блэкберн 2 : 2 Бирмингем Сити
    31.01.2023 Бирмингем Сити 0 : 1 Блэкберн
    28.02.2023 Лестер 1 : 2 Блэкберн
    19.03.2023 Шеффилд Юнайтед 0 : 0 Блэкберн
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