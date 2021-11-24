Йон-Даль Томассон
Тренер
|Имя
|Йон-Даль
|Фамилия
|Томассон
|Команда
|Блэкберн
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|29 августа 1976
|Имя
|Йон-Даль
|Фамилия
|Томассон
|Команда
|Блэкберн
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|29 августа 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|Вест Бромвич
|1 : 1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|18.02.2023
|Блэкберн
|1 : 0
|Суонси
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|21.02.2023
|Блэкберн
|1 : 0
|Блэкпул
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|28.02.2023
|Лестер
|1 : 2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|04.03.2023
|Блэкберн
|1 : 0
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|10.03.2023
|Сток Сити
|3 : 2
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Блэкберн
|5
|3
|0
|2
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Норвич Сити
|0 : 1
|Блэкберн
|28.01.2023
|Блэкберн
|2 : 2
|Бирмингем Сити
|31.01.2023
|Бирмингем Сити
|0 : 1
|Блэкберн
|28.02.2023
|Лестер
|1 : 2
|Блэкберн
|19.03.2023
|Шеффилд Юнайтед
|0 : 0
|Блэкберн