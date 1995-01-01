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    Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами»

    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон назвал Россию великой футбольной страной в преддверии матча с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    – Вы в прошлом знаменитый датский форвард, этим летом сборная вашей страны разгромила Россию на Евро. В клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Швеция первая, а Россия на 38 месте. На ваш взгляд, почему скандинавский футбол прогрессирует, а российский деградирует?

    – Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами. А мы гордимся тем, чего смог добиться «Мальме». Мы прошли четырех соперников в отборочном турнире, подобное случалось всего дважды. Я горд тем, как мы сыграли.

    Мы гибки, мы показывали хороший современный футбол, в короткий пас. Я рад видеть, как моя команда играет.

    • Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
    • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +58

      Arturashvilli 28 минут назад

      В Европе футбол стал целым представлением, а в России всего лишь ширма, за которой нет ничего, лично я думаю, что многие футболисты успокаивают себя, типа - "это всего лишь игра"!!! У них нет желания быть лучшими в этой игре, а это извините, точно не менталитет победителей!!!

      0
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      Рейтинг: +354

      Бардюр 1 час назад

      Приколист

      0
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      Рейтинг: +9772

      Вомбат 1 час назад

      Кто лучше нас знает как именно каждый год мы доказываем наши футбольное величие? Правильно, Юндаль Томасон.

      0
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      Рейтинг: +606

      Блямба 1 час назад

      Соси сосулю,льстивый швед.
      Не надо нам доказывать годами.
      Мы обосрёмся завтра с вами...
      А если-нет,Привет ,Медвед.))

      1
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      Рейтинг: +1456

      PassCSKA 2 часа назад

      "Россия – великая футбольная страна" - что Вы курите, мистер Томассон?

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