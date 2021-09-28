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  • Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами»

Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами»

28 сентября 2021, 19:27
11

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон назвал Россию великой футбольной страной в преддверии матча с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Вы в прошлом знаменитый датский форвард, этим летом сборная вашей страны разгромила Россию на Евро. В клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Швеция первая, а Россия на 38 месте. На ваш взгляд, почему скандинавский футбол прогрессирует, а российский деградирует?

– Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами. А мы гордимся тем, чего смог добиться «Мальме». Мы прошли четырех соперников в отборочном турнире, подобное случалось всего дважды. Я горд тем, как мы сыграли.

Мы гибки, мы показывали хороший современный футбол, в короткий пас. Я рад видеть, как моя команда играет.

  • Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
  • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
  • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Мальме Зенит Россия Томассон Йон-Даль
Комментарии (11)
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Aldo.CSKA
1632847170
"Россия – великая футбольная страна" - что Вы курите, мистер Томассон?
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Блямба
1632847639
Соси сосулю,льстивый швед. Не надо нам доказывать годами. Мы обосрёмся завтра с вами... А если-нет,Привет ,Медвед.))
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Вомбат
1632847664
Кто лучше нас знает как именно каждый год мы доказываем наши футбольное величие? Правильно, Юндаль Томасон.
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Бардюр
1632848871
Приколист
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Arturashvilli
1632852751
В Европе футбол стал целым представлением, а в России всего лишь ширма, за которой нет ничего, лично я думаю, что многие футболисты успокаивают себя, типа - "это всего лишь игра"!!! У них нет желания быть лучшими в этой игре, а это извините, точно не менталитет победителей!!!
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житель СПб
1632854450
Все доказываем и доказываем - никак доказать не можем...
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Hektor 84
1632856202
Великая страна с нищим народом
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Plyash
1632861402
Томассон,ты знаешь,кто такой дипломат? Похоже ,не знаешь. Дипломат - это человек,вовремя умеющий закрыть свой рот.
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bomilazdeshnii
1632873327
Лучше бы молчал.
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Niko
1632887158
Особенно в еврокубках последние 5 лет всей Россией доказываем.
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