Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон назвал Россию великой футбольной страной в преддверии матча с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов.

– Вы в прошлом знаменитый датский форвард, этим летом сборная вашей страны разгромила Россию на Евро. В клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Швеция первая, а Россия на 38 месте. На ваш взгляд, почему скандинавский футбол прогрессирует, а российский деградирует?

– Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами. А мы гордимся тем, чего смог добиться «Мальме». Мы прошли четырех соперников в отборочном турнире, подобное случалось всего дважды. Я горд тем, как мы сыграли.

Мы гибки, мы показывали хороший современный футбол, в короткий пас. Я рад видеть, как моя команда играет.