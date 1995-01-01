Тренер «Мальме»: «Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами»

В Европе футбол стал целым представлением, а в России всего лишь ширма, за которой нет ничего, лично я думаю, что многие футболисты успокаивают себя, типа - "это всего лишь игра"!!! У них нет желания быть лучшими в этой игре, а это извините, точно не менталитет победителей!!!
Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон назвал Россию великой футбольной страной в преддверии матча с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов.
– Вы в прошлом знаменитый датский форвард, этим летом сборная вашей страны разгромила Россию на Евро. В клубном рейтинге УЕФА текущего сезона Швеция первая, а Россия на 38 месте. На ваш взгляд, почему скандинавский футбол прогрессирует, а российский деградирует?
– Россия – великая футбольная страна. Вы доказываете это годами. А мы гордимся тем, чего смог добиться «Мальме». Мы прошли четырех соперников в отборочном турнире, подобное случалось всего дважды. Я горд тем, как мы сыграли.
Мы гибки, мы показывали хороший современный футбол, в короткий пас. Я рад видеть, как моя команда играет.
- Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
- Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
- Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.