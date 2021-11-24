Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал работу арбитров в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (1:1).

Главный судья Андрис Трейманис назначил два пенальти в ворота «Мальме» – за фол вратаря Йохана Далина на Венделе на 52-й минуте и за удар защитника локтем в лицо Артему Дзюбе в компенсированное время.

– Видели ситуации с пенальти? Что считаете?

– Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано.

– Что скажете о судействе в целом?

– Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.

– Мы спросили про судью, а вы говорите о команде.

– Я ответил в самом начале. Праздник пришел заранее в Россию.

– Вы очень осторожно высказываетесь о судействе. Боитесь штрафа от УЕФА?

– Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить.