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    Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал работу арбитров в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (1:1).

    Главный судья Андрис Трейманис назначил два пенальти в ворота «Мальме» – за фол вратаря Йохана Далина на Венделе на 52-й минуте и за удар защитника локтем в лицо Артему Дзюбе в компенсированное время.

    – Видели ситуации с пенальти? Что считаете?

    – Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано.

    – Что скажете о судействе в целом?

    – Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.

    – Мы спросили про судью, а вы говорите о команде.

    – Я ответил в самом начале. Праздник пришел заранее в Россию.

    – Вы очень осторожно высказываетесь о судействе. Боитесь штрафа от УЕФА?

    – Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить.

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    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3433

      ySS 6 минут назад

      Не стоит отождествлять "народное достояние" с Россией.
      А пенальти ставил не русский судья и не из России

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      Рейтинг: +3129

      AZ 1 час назад

      Томассон... Все все понимают, что ты имел ввиду... "судья - продажная", как сказал в свое время один пассажир

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