Тренер «Мальме» – о пенальти на Дзюбе: «Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано»

Не стоит отождествлять "народное достояние" с Россией.
А пенальти ставил не русский судья и не из России
Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон прокомментировал работу арбитров в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ с «Зенитом» (1:1).
Главный судья Андрис Трейманис назначил два пенальти в ворота «Мальме» – за фол вратаря Йохана Далина на Венделе на 52-й минуте и за удар защитника локтем в лицо Артему Дзюбе в компенсированное время.
– Видели ситуации с пенальти? Что считаете?
– Если ответить коротко, Новый год и Рождество пришли в Россию очень рано.
– Что скажете о судействе в целом?
– Я горжусь командой, ребятами, нашей игрой, как мы атаковали, как забили. Не могу сказать ничего больше.
– Мы спросили про судью, а вы говорите о команде.
– Я ответил в самом начале. Праздник пришел заранее в Россию.
– Вы очень осторожно высказываетесь о судействе. Боитесь штрафа от УЕФА?
– Нет. Мы же вышли в Лигу чемпионов, штраф я смог бы оплатить.