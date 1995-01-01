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    С «Зенитом» не сыграют минимум восемь футболистов «Мальме»

    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

    — Вы волнуетесь перед игрой в Лиге чемпионов?

    — Мы преодолели четыре отборочных раунда, это выдающееся достижение для шведской команды. Это не Лига Европы, здесь высочайший уровень, здесь самый сильные игроки мира. Нам нужно найти верный подход. Нам будет непросто, но у нас есть опыт.

    — Кто пропустит игру? Прилетели ли Пенья и Риекс?

    — Сорен Риекс остался в Мальме. Нам не смогут помочь 8-9 игроков. Всегда есть футболисты, которые не могут играть, так что будет ротация, ведь мы сыграли много матчей. Не все могут провести 5-6 матчей подряд.

    • Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
    • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +7797

      GoLenaStop 3 минуты назад

      Заманивают, рогатые скандинавы...
      Зенит, не расслабляйся!
      Удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +17212

      JTherry 8 минут назад

      Томассон мягко стелет, да жестко спать...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3808

      mutabor0992 15 минут назад

      Это что саботаж ???шмаркелла наверное от счастья без ****** стала давать.

      1
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      Рейтинг: +8863

      KOLBIS 23 минуты назад

      Зениту пруха...А может газ временно поступать забыл?...Ась?...

      0
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      Рейтинг: +4261

      ЮНик 25 минут назад

      Если еще десять- пятнадцать игроков "Мальме" не смогут выйти на поле, то у "Зенита" появляются все шансы добиться со шведским клубом боевого почетного ничейного результата.

      2
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      Рейтинг: +1265

      Олег1204 33 минуты назад

      Судей в Европе не купить, а Мальме можно

      0
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      Рейтинг: +25321

      пьяныйхоровод 35 минут назад

      Соломку стелет "интурист" . Что там за 8-9 игроков ? Может лавочники какие-нибудь ?

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      Рейтинг: +1591

      Ловкий Бубен 55 минут назад

      попробуйте только не выиграть теперь , и так должныбыли, теперь нужно напхать им, только не ходить пешком по полю

      1
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      Рейтинг: +9740

      Cleaner 1 час назад

      Вот Зениту прет!!!...))) Смогут и ничейку дома зацепить.

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