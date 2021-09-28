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  • С «Зенитом» не сыграют минимум восемь футболистов «Мальме»

С «Зенитом» не сыграют минимум восемь футболистов «Мальме»

28 сентября 2021, 20:02
16

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Вы волнуетесь перед игрой в Лиге чемпионов?

— Мы преодолели четыре отборочных раунда, это выдающееся достижение для шведской команды. Это не Лига Европы, здесь высочайший уровень, здесь самый сильные игроки мира. Нам нужно найти верный подход. Нам будет непросто, но у нас есть опыт.

— Кто пропустит игру? Прилетели ли Пенья и Риекс?

— Сорен Риекс остался в Мальме. Нам не смогут помочь 8-9 игроков. Всегда есть футболисты, которые не могут играть, так что будет ротация, ведь мы сыграли много матчей. Не все могут провести 5-6 матчей подряд.

  • Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
  • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
  • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Тренер «Мальме» Томассон: «Мы постараемся огорчить «Зенит»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Мальме Зенит Томассон Йон-Даль
Комментарии (16)
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Ловкий Бубен
1632851127
попробуйте только не выиграть теперь , и так должныбыли, теперь нужно напхать им, только не ходить пешком по полю
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Олег1204
1632852455
Судей в Европе не купить, а Мальме можно
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ЮНик
1632852954
Если еще десять- пятнадцать игроков "Мальме" не смогут выйти на поле, то у "Зенита" появляются все шансы добиться со шведским клубом боевого почетного ничейного результата.
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mutabor0992
1632853519
Это что саботаж ???шмаркелла наверное от счастья без ****** стала давать.
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JTherry
1632853959
Томассон мягко стелет, да жестко спать...
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GoLenaStop
1632854280
Заманивают, рогатые скандинавы... Зенит, не расслабляйся! Удачи!!!
Ответить
житель СПб
1632855228
Зенит обязан обыгрывать дома. Просто обязан!
Ответить
Валерий1965
1632857487
Хорошей игры и победы Зениту!
Ответить
raritet
1632860089
И у нас не сыграют примерно 10 лавочников. И что? Бред.
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Дядя Серёжа
1632878368
При всех симпатиях и антипатиях надо бы побеждать на Европе. Повезло - в группе Шерифа нет
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