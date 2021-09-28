С «Зенитом» не сыграют минимум восемь футболистов «Мальме»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом».

— Вы волнуетесь перед игрой в Лиге чемпионов?

— Мы преодолели четыре отборочных раунда, это выдающееся достижение для шведской команды. Это не Лига Европы, здесь высочайший уровень, здесь самый сильные игроки мира. Нам нужно найти верный подход. Нам будет непросто, но у нас есть опыт.

— Кто пропустит игру? Прилетели ли Пенья и Риекс?

— Сорен Риекс остался в Мальме. Нам не смогут помочь 8-9 игроков. Всегда есть футболисты, которые не могут играть, так что будет ротация, ведь мы сыграли много матчей. Не все могут провести 5-6 матчей подряд.

Матч «Зенит» – «Мальме» пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.

Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.

Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Тренер «Мальме» Томассон: «Мы постараемся огорчить «Зенит»