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    Тренер «Мальме» Томассон: «Мы постараемся огорчить «Зенит»

    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о своих ожиданиях от игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

    «Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, это гораздо выше уровнем.

    «Зенит» – русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.

    У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев.

    Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить», – сказал Томассон.

    • Матч пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
    • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
    • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9740

      Cleaner 1 час назад

      Томассон сказал - Томассон сделает!

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      Рейтинг: +606

      Блямба 2 часа назад

      Тут,вообще никто не огорчается..,на край ...-недоумевают.

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      Рейтинг: +635

      talgatnurzhanov2006 2 часа назад

      Йон-даль Томассона не узнал по фото, помню его игры за Милан, играл очень остро, про него комментаторы говорили что он всегда живет в офсайде. Еще запомнилась его работоспособность, бегал не уставая за защитниками, прессинговал. Очень бы подошел Пепу как игрок.

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      Рейтинг: +58

      Arturashvilli > talgatnurzhanov2006 37 минут назад

      Он мне запомнился как киллер ворот, они с Филиппо Индзаги друг друга дополняли, была у них чуйка на момент

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      Рейтинг: +58

      Arturashvilli > Arturashvilli 36 минут назад

      Два одинаковых форварда на момент, вот только один стал Легендой, а другой оставался в тени многих, особенно Мальдини

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      Рейтинг: +3293

      raritet 2 часа назад

      До чего оборзела Европа, что уже какой-то шведский клуб приедет " Огорчать" нас. Лично я, скинь мне 45 лет , только за эти слова постарался так огорчить гостей, чтобы хватило надолго.

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      Рейтинг: +8157

      playsh 2 часа назад

      Да нет,в Питере вам ничего не светит.Попробуйте хоть дома у себя потом реабилитироваться.

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