Тренер «Мальме» Томассон: «Мы постараемся огорчить «Зенит»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о своих ожиданиях от игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, это гораздо выше уровнем.

«Зенит» – русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.

У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев.

Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить», – сказал Томассон.