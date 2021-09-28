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  • Тренер «Мальме» Томассон: «Мы постараемся огорчить «Зенит»

Тренер «Мальме» Томассон: «Мы постараемся огорчить «Зенит»

28 сентября 2021, 18:58
8

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон рассказал о своих ожиданиях от игры второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«Мы уже прошли четыре раунда, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это не Лига Европы, это гораздо выше уровнем.

«Зенит» – русский чемпион, очень опытная команда, которая много играла в еврокубках. Так что нас ждет серьезная игра. Матчи в Лиге чемпионов для нас бонусные. Здесь мы получаем опыт.

У «Зенита» два прекрасных форварда, которые могут играть вместе. Дзюба широко известен не только в России. Плюс у них есть много хороших бразильцев.

Понятно, что завтра они будут атаковать наши ворота. Но мы постараемся их огорчить», – сказал Томассон.

  • Матч пройдет в среду, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.
  • Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 мск.
  • Игру обслужит греческая судейская бригада во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Зенит Мальме Томассон Йон-Даль
Комментарии (8)
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Plyash
1632845386
Да нет,в Питере вам ничего не светит.Попробуйте хоть дома у себя потом реабилитироваться.
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raritet
1632845602
До чего оборзела Европа, что уже какой-то шведский клуб приедет " Огорчать" нас. Лично я, скинь мне 45 лет , только за эти слова постарался так огорчить гостей, чтобы хватило надолго.
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talgatnurzhanov2006
1632846107
Йон-даль Томассона не узнал по фото, помню его игры за Милан, играл очень остро, про него комментаторы говорили что он всегда живет в офсайде. Еще запомнилась его работоспособность, бегал не уставая за защитниками, прессинговал. Очень бы подошел Пепу как игрок.
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Блямба
1632846371
Тут,вообще никто не огорчается..,на край ...-недоумевают.
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Hektor 84
1632856067
Вспоминается Брюгге! Тоже смело приехали и отодрали зенит.
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