Йон-Даль Томассон - статистика
Тренер
|Имя
|Йон-Даль
|Фамилия
|Томассон
|Команда
|Блэкберн
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|29 августа 1976
|Имя
|Йон-Даль
|Фамилия
|Томассон
|Команда
|Блэкберн
|Гражданство
|Дания
|Дата рождения
|29 августа 1976
|Дата
|Матч
|Турнир
|15.03.2023
|Блэкберн
|2 : 1
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 37 тур
|19.03.2023
|Шеффилд Юнайтед
|3 : 2
|Блэкберн
|Англия. Кубок, 1/4 финала
|01.04.2023
|Бирмингем Сити
|1 : 0
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 39 тур
|07.04.2023
|Блэкберн
|0 : 2
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 40 тур
|10.04.2023
|Хаддерсфилд Таун
|2 : 2
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 41 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Блэкберн
|5
|3
|1
|1
|Дата
|Матч
|08.01.2023
|Норвич Сити
|0 : 1
|Блэкберн
|28.01.2023
|Блэкберн
|2 : 2
|Бирмингем Сити
|31.01.2023
|Бирмингем Сити
|0 : 1
|Блэкберн
|28.02.2023
|Лестер
|1 : 2
|Блэкберн
|19.03.2023
|Шеффилд Юнайтед
|3 : 2
|Блэкберн