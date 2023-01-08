Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Йон-Даль Томассон - статистика

    Тренер
    Имя Йон-Даль
    Фамилия Томассон
    Команда Блэкберн
    Гражданство Дания
    Дата рождения 29 августа 1976
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    15.03.2023 Блэкберн 2 : 1 Рединг Англия. Чемпионшип, 37 тур
    19.03.2023 Шеффилд Юнайтед 3 : 2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/4 финала
    01.04.2023 Бирмингем Сити 1 : 0 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 39 тур
    07.04.2023 Блэкберн 0 : 2 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 40 тур
    10.04.2023 Хаддерсфилд Таун 2 : 2 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Блэкберн 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.01.2023 Норвич Сити 0 : 1 Блэкберн
    28.01.2023 Блэкберн 2 : 2 Бирмингем Сити
    31.01.2023 Бирмингем Сити 0 : 1 Блэкберн
    28.02.2023 Лестер 1 : 2 Блэкберн
    19.03.2023 Шеффилд Юнайтед 3 : 2 Блэкберн
    • Читайте нас: 