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  • Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде»

Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде»

24 ноября 2021, 10:06
32

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон после матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1) назвал сумму, ежегодно вкладываемую в российский клуб. Речь идет о сотне миллионов.

– Мы играли хорошо против великолепной команды. В нее вводят 100 миллионов евро в год.

– Вы и после первого матча говорили о бюджете «Зенита». Насколько бюджет влияет на результат? Вас не удивила игра «Зенита» в первом тайме?

– Иногда бюджет все-таки не имеет никакого значения. Например, сегодня «Челси» обыграл «Ювентус» 4:0.

Я считаю, что «Зенит» – шикарная команда, многократный чемпион России, который должен был обыгрывать «Челси» на выезде. Мы сегодня играли шикарно.

  • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
  • «Мальме» досрочно занял последнее место в группе.
  • В последнем туре «Зенит» примет дома «Челси».

Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Мальме Челси Зенит Томассон Йон-Даль
Комментарии (32)
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neveldomha
1637738132
Ну вот бросил очередной желудь для свинок. Поехалиииии!!!!
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Garrincha58
1637738133
как вводят так и уводят не понятно куда
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Вомбат
1637738506
Побеждать Челси на выезде? Не смешно. Бюджет Зенита 180 млн, стоимость состава 170 млн евро. Бюджет Челси 422 млн фунтов, то есть примерно 470 млн евро, стимость состава 891 млн евро по трансфермаркту, а по данным АПЛ около 800 млн фунтов.
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Давид59
1637739834
Ага. Как шарик Винни-Пуха. Сперва вводят. Но ещё замечательней выводят.
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серега кашин
1637740262
под...нул зенит и газпром очередной раз
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neveldomha
1637742814
После такой шикарной игры, можно только об одном пожалеть. Об украденном обеими командами у болельщиков 2 часа сна.
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нейтральныйкакникто
1637760465
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.КРУТО!!!!!!!!! А можно сказать -ЗЕНИТ ДОСРОЧНО ВЫЛЕТЕЛ ИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. От себя бы добавил - вылетел без шансов , показав , что ничего не надо им в Европе, главное участие в группе и деньги за это.Пошёл по стопам ЦСКА при Слуцком . Чем это закончилось -для ЦСКА ЛЧ стала не доступна , только ЛЕ , а в скором и только ЛК. Тоже ждёт и Зенит и др. из РПЛ
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Axe111
1637762636
Позорище
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m40
1637762751
Чувак с юмором. Деньги вливают не малые, но Две и Челси бюджет все равно больше, так что 0-1 это вроде как почётно. Но вот Мальмё скромный клуб и их Зенит должен выносить дома и в гостях, а не играть трусливо. Стыдно за такую игру
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Hektor 84
1637763288
Вот и мы россияне удивляемся куда высыпается, вернее на что высыпается столько бабла.
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