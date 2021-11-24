Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде»

Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон после матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1) назвал сумму, ежегодно вкладываемую в российский клуб. Речь идет о сотне миллионов.

– Мы играли хорошо против великолепной команды. В нее вводят 100 миллионов евро в год.

– Вы и после первого матча говорили о бюджете «Зенита». Насколько бюджет влияет на результат? Вас не удивила игра «Зенита» в первом тайме?

– Иногда бюджет все-таки не имеет никакого значения. Например, сегодня «Челси» обыграл «Ювентус» 4:0.

Я считаю, что «Зенит» – шикарная команда, многократный чемпион России, который должен был обыгрывать «Челси» на выезде. Мы сегодня играли шикарно.