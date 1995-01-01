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    Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде»

    Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон после матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1) назвал сумму, ежегодно вкладываемую в российский клуб. Речь идет о сотне миллионов.

    – Мы играли хорошо против великолепной команды. В нее вводят 100 миллионов евро в год.

    – Вы и после первого матча говорили о бюджете «Зенита». Насколько бюджет влияет на результат? Вас не удивила игра «Зенита» в первом тайме?

    – Иногда бюджет все-таки не имеет никакого значения. Например, сегодня «Челси» обыграл «Ювентус» 4:0.

    Я считаю, что «Зенит» – шикарная команда, многократный чемпион России, который должен был обыгрывать «Челси» на выезде. Мы сегодня играли шикарно.

    • «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
    • «Мальме» досрочно занял последнее место в группе.
    • В последнем туре «Зенит» примет дома «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 10:06
    Комментарии31
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    • ...
      Рейтинг: +12400

      житель СПб 1 минуту назад

      Сказал, конечно, глупость - на эмоциях. Игра была "не очень" - но с обеих сторон. Как правильно сказал Вендел - было много борьбы - с кровью... Зенит показал не лучший футбол, но и Мальме претендовать не на что - надо было больше 1 гола забивать, если на что-то претендуешь...

      0
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      Рейтинг: +3660

      neveldomha 42 минуты назад

      После такой шикарной игры, можно только об одном пожалеть. Об украденном обеими командами у болельщиков 2 часа сна.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4715

      Semenycch > neveldomha 37 минут назад

      Я хоть и не совсем согласен, то написано отлично. Плюсую!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +719

      Каменный стояк > Semenycch 24 минуты назад

      Вы тут два голубка)))) подлизываете друг другу))) дрочите на Семака синхронно))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4715

      Semenycch 49 минут назад

      Сколько ж придурков на свете! Придурок из Дании, статистику пожалуйста! Откуда ты взял такие цифры? Или ты это говоришь для того, чтобы скрыть собственную несостоятельность? Зенит два раза тратил за один сезон сто миллионов Евро. Один - это когда купили Халка, второй когда идиот из Италии привез в Зенит кучу аргентинских посредственностей за 100 миллионов и занял в итоге 5 место в чемпионате России, а потом свалил обратно в Италию. Кстати, оба раза, как не странно, эти сто миллионов окупились. У тебя, идиот, другая информация? Цифры в студию!
      И еще, обыгрывать победителя ЛЧ на выезде? То есть в Лондоне перед тамошними болельщиками? Ты, идиот, вообще понимаешь, что говоришь. Шариков в период своей жизни человеком оплодотворил не только пол Москвы, но похоже успел съездить и в Данию!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      БОМЖАРНИК > Semenycch 49 минут назад

      Просто ему как и всем нам стыдно за бомжарник дырявый)))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4917

      Виталий Орехов > Semenycch 49 минут назад

      Один только умник на свете! Это Semenycch...

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +4715

      Semenycch > Виталий Орехов 48 минут назад

      Не один, но вообще разумных людей не много, особенно на нашем сайте. Сам прикинь, если есть чем. Есть надежда, что есть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4917

      Виталий Орехов > Semenycch 43 минуты назад

      Если убрать из Ваших комментариев слова "придурок, идиот, г@вно" и т.д., получатся вполне себе приличные рассуждения!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4715

      Semenycch > Виталий Орехов 42 минуты назад

      Идиотов и прочее чересчур много и я не останавливаю своего желания, назвать их тем, чем они являются. Хотя, может быть, это и не совсем правильно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3604

      serppion > Виталий Орехов 38 минут назад

      Придурок, придурок, идиот, идиот... Одна ругань на языке.
      И этот недалекий Semenycch ищет общения на форуме...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12400

      житель СПб > Semenycch 29 минут назад

      Вот это отлично сказано! Вы хорошо защитили Зенит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5835

      mamba9090909 > БОМЖАРНИК 20 минут назад

      Так ты ещё и дырявый?!!))) Стань человеком и не будет стыдно за себя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      vmonomah17 > Semenycch 19 минут назад

      Он имел ввиду не оолько трансферы, а всю сумму: зарплаты, содержание команды и стадиона, взятки судьям, финансирование своих фарм-клубов...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4715

      Semenycch > vmonomah17 15 минут назад

      Тогда цифры в студию. И не только по Зениту, но и по Мальме и по Челси, о которых он говорил, для сравнения!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      Болотные > serppion 15 минут назад

      Кто громче кричит - идиоты и придурки??? Правильно. Который сам идиот и придурок. Т.е. сИменыч.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29857

      VVM1964 > Semenycch 10 минут назад

      Умных людей много , но мало тех , кто их таковыми считает )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3608

      R_a_i_n > Semenycch 6 минут назад

      ну ты явно к разумным не относишься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4715

      Semenycch > R_a_i_n 3 минуты назад

      Ты опять вякаешь, урок на пользу не пошел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26687

      silver29 55 минут назад

      Перефразирую известную поговорку, "не в бомжа хавчик", вводят то вводят, только у них через задний проход все вываливается без административной поддержки в РПЛ и вот и до ЛЧ добрались ((((

      8
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      ...
      Рейтинг: +5835

      mamba9090909 > silver29 17 минут назад

      Зато у вас всё идёт на пользу. И в РПЛ, и в еврокубках. Ну просто блеск!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29857

      VVM1964 > mamba9090909 9 минут назад

      Аргументы из категории " сам дурак " , это когда других нет !!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +5835

      mamba9090909 > VVM1964 5 минут назад

      )))))))))А что, что то не так?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11633

      Cleaner 1 час назад

      Вводят-и выводят. Вводят - и выводят. Замечательно выводят...)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29857

      VVM1964 > Cleaner 6 минут назад

      У тебя прям какой-то поступательно-пихательный процесс описан ... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6682

      серега кашин 1 час назад

      под...нул зенит и газпром очередной раз

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5275

      Давид59 1 час назад

      Ага. Как шарик Винни-Пуха. Сперва вводят. Но ещё замечательней выводят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10430

      Вомбат 1 час назад

      Побеждать Челси на выезде? Не смешно. Бюджет Зенита 180 млн, стоимость состава 170 млн евро. Бюджет Челси 422 млн фунтов, то есть примерно 470 млн евро, стимость состава 891 млн евро по трансфермаркту, а по данным АПЛ около 800 млн фунтов.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1282

      БОМЖАРНИК 1 час назад

      Какие 100? там все 200 а то и больше!!
      Алло какой Челси?? бомжарня у Мальме выиграть не может))))

      5
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    • ...
      Рейтинг: +15080

      Garrincha58 2 часа назад

      как вводят так и уводят не понятно куда

      5
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