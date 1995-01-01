Томассон: «В «Зенит» ежегодно вводят 100 миллионов. Он должен был побеждать «Челси» на выезде»

Сказал, конечно, глупость - на эмоциях. Игра была "не очень" - но с обеих сторон. Как правильно сказал Вендел - было много борьбы - с кровью... Зенит показал не лучший футбол, но и Мальме претендовать не на что - надо было больше 1 гола забивать, если на что-то претендуешь...
Главный тренер «Мальме» Йон-Даль Томассон после матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:1) назвал сумму, ежегодно вкладываемую в российский клуб. Речь идет о сотне миллионов.
– Мы играли хорошо против великолепной команды. В нее вводят 100 миллионов евро в год.
– Вы и после первого матча говорили о бюджете «Зенита». Насколько бюджет влияет на результат? Вас не удивила игра «Зенита» в первом тайме?
– Иногда бюджет все-таки не имеет никакого значения. Например, сегодня «Челси» обыграл «Ювентус» 4:0.
Я считаю, что «Зенит» – шикарная команда, многократный чемпион России, который должен был обыгрывать «Челси» на выезде. Мы сегодня играли шикарно.
- «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы.
- «Мальме» досрочно занял последнее место в группе.
- В последнем туре «Зенит» примет дома «Челси».