Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе»

Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе»

26 марта 2018, 09:16
1

Нападающий сборной Армении Юра Мовсисян рад вернуться в Европу. Напомним, что футболист «Реал Солт-Лейка» перешел в «Юргорден» на правах аренды.

«Я рад вернуться и снова играть в Европе. «Юргорден» – отличный клуб с большим стадионом. Я много слышал о том, как болельщики поддерживают своих игроков здесь.

Когда играл в «Спартаке», Челстрем много рассказывал мне о шведском футболе. Теперь я могу лично познакомиться с ним. Думаю, за последние пять лет чемпионат Швеции вышел на новый уровень. Местные клубы удачно играют в Европе. «Юргорден» также сыграет в еврокубках, и я надеюсь, что помогу клубу в этом.

Если все будет хорошо, останусь здесь на весь сезон и надеюсь помочь клубу выиграть трофеи», – рассказал Мовсисян пресс-службе своего нового клуба.

Источник: Бомбардир.ру
Швеция. Аллсвенскан Трансферы Реал Солт-Лейк Юргорден Мовсисян Юра
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
momwig_
1522045863
Это пенсия.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
2
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
4
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
8 апреля
3
У московского клуба сорвался трансфер экс-игрока ЦСКА
25 января
АПЛ. Гол Дьекереша с пенальти принес «Арсеналу» выездную победу над «Эвертоном» (1:0)
2025.12.21 01:03
ФотоВ Швеции вручили местный «Золотой мяч»
2025.12.20 10:45
1
Определился сенсационный чемпион Швеции – это команда из рыбацкой деревни
2025.10.20 22:10
2
Экс-тренер «Челси» возглавит сборную Швеции
2025.10.17 23:14
ФотоЗлатан поздравил себя с днем рождения
2025.10.04 14:25
ВидеоГрилиш бурно отпраздновал удачный старт сезона в Швеции
2025.09.05 13:11
1
Заболотный сравнил себя со Златаном: «С каждым годом только лучше»
2025.07.03 09:42
2
АПЛ назвала лучшего игрока декабря
2025.01.10 20:12
Назван лучший бомбардир 2024 года в мировом футболе
2025.01.04 17:28
1
В Швеции определили игрока года – у него 61 гол в 60 матчах
2024.12.17 21:14
3
Златан заявил, что он – идеальный футболист
2024.11.21 13:48
2
«Мальме» на глазах Холанда стал чемпионом Швеции в 4-й раз за 5 лет
2024.10.29 14:36
1
Дзюба сравнил себя с Ибрагимовичем после гола «Ростову»
2024.09.29 12:50
1
ВидеоСын Златана забил гол в стиле Златана
2024.09.15 14:11
1
ФотоВ Швеции похоронили Свена-Горана Эрикссона – Бекхэм прибыл попрощаться с тренером
2024.09.13 22:49
Гацкан – о судействе в РПЛ в 2010-х: «Вернблум катится двумя ногами – ничего, а нам с Калачевым сразу желтую»
2024.09.07 23:05
Нетфуллин назвал легионера ЦСКА, который «гнобил» молодых игроков
2024.06.21 07:42
1
Нетфуллин прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о России
2024.06.20 14:58
5
Ибрагимович: «Я лучший на все времена»
2024.06.09 12:44
3
ФотоСборная Швеции устроила проводы Ибрагимовичу – Златан не сдержал слез
2024.06.09 00:42
2
Березуцкий прокомментировал скандальные высказывания Вернблума о ЦСКА: «В этом с Понтусом нельзя не согласиться»
2024.05.25 08:16
3
ВидеоЗвезда «Спортинга» лично развез фанатам новую форму
2024.05.08 20:52
Ньямси сравнил Дзюбу с Ибрагимовичем
2024.05.02 17:12
Исак превзошел достижение Ибрагимовича в АПЛ
2024.04.28 13:44
В Швеции отказались от VAR
2024.04.27 21:14
12
Видео«Бенфика» устроила коридор почета смертельно больному Эрикссону
2024.04.12 20:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+