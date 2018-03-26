Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе»

Нападающий сборной Армении Юра Мовсисян рад вернуться в Европу. Напомним, что футболист «Реал Солт-Лейка» перешел в «Юргорден» на правах аренды.

«Я рад вернуться и снова играть в Европе. «Юргорден» – отличный клуб с большим стадионом. Я много слышал о том, как болельщики поддерживают своих игроков здесь.

Когда играл в «Спартаке», Челстрем много рассказывал мне о шведском футболе. Теперь я могу лично познакомиться с ним. Думаю, за последние пять лет чемпионат Швеции вышел на новый уровень. Местные клубы удачно играют в Европе. «Юргорден» также сыграет в еврокубках, и я надеюсь, что помогу клубу в этом.

Если все будет хорошо, останусь здесь на весь сезон и надеюсь помочь клубу выиграть трофеи», – рассказал Мовсисян пресс-службе своего нового клуба.