- 3 июня 2020
- 09:09 Экс-защитник «Манчестер Сити» Онуоха: «В США никогда не чувствовал себя на 100% в безопасности» 7
- 27 февраля 2020
- 23:17 Фото «Реал Солт-Лейк» заключил контракт с Джузеппе Росси
- 26 сентября 2019
- 07:53 Видео «Лос-Анджелес Гэлакси» победил «Реал Солт-Лейк» благодаря голу и ассисту Ибрагимовича 1
- 17 марта 2019
- 07:18 Видео «Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС
- 2 ноября 2018
- 09:16 МЛС. «Лос-Анджелес» на своем поле уступил «Реалу Солт-Лейк» в 1/8 финала
- 10 июня 2018
- 09:41 Видео Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС 7
- 28 апреля 2018
- 08:07 Видео Игрок «Ванкувера» реализовал пенальти и был удален за празднование гола 8
- 26 марта 2018
- 09:16 Мовсисян: «В «Спартаке» Челстрем много рассказывал о шведском футболе» 1
- 25 марта 2018
- 23:52 Фото Мовсисян перешел в шведский «Юргорден» 5
- 5 марта 2018
- 10:47 Мовсисян выставлен на драфт отказов 6
- 30 января 2018
- 18:28 Мартинес, которым интересовались «Барселона» и «Ювентус», перешел в «Атлетик» за 32 миллиона 2
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 10 сентября 2017
- 08:17 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 25 августа 2017
- 20:01 МЛС отстранила полузащитника Веласко за совращение 15-летней 7
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 2 августа 2017
- 16:23 Мовсисян и Веллитон могут перейти в «Локомотив» 21
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 23 июля 2017
- 10:52 «Славия» намерена арендовать Юру Мовсисяна
- 18 июля 2017
- 10:54 Лукаку: «Пришел в «МЮ», чтобы забивать голы» 1
- 07:56 Товарищеский матч. Голы Лукаку и Мхитаряна принесли победу «МЮ» над «Реал Солт-Лейк» 1
- 5 июля 2017
- 08:15 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси», «Колорадо» дома уступил «Сиэтлу» 1