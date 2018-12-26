«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС

«Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк» (5:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

Нападающий столичной команды Уэйн Руни отметился тремя мячами (на 35-й, 41-й и 65-й минутах). Это первый хет-трик англичанина в североамериканской лиге и его дебютные мячи в сезоне-2019.

Также форвард записал в свой актив одну результативную передачу.

Руни перешел в «Ди Си Юнайтед» из «Эвертона» в июле 2018 года.

twit text — D.C. United (@dcunited) 17 марта 2019 г.

twit text — D.C. United (@dcunited) 17 марта 2019 г.