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    «Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк». У Руни первый хет-трик в МЛС

    «Ди Си Юнайтед» разгромил «Реал Солт-Лейк» (5:0) в матче регулярного чемпионата МЛС.

    Нападающий столичной команды Уэйн Руни отметился тремя мячами (на 35-й, 41-й и 65-й минутах). Это первый хет-трик англичанина в североамериканской лиге и его дебютные мячи в сезоне-2019.

    Также форвард записал в свой актив одну результативную передачу.

    Руни перешел в «Ди Си Юнайтед» из «Эвертона» в июле 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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