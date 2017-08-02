Мовсисян и Веллитон могут перейти в «Локомотив»

Нападающий «Реала Солт-Лейк» Юра Мовсисян и форвард «Кайсериспора» Веллитон входят в сферу интересов «Локомотива».

По информации источника, в шорт-листе московского клуба также значатся имена Исхака Бельфодиля, Орланду Са, Теему Пукки и Владимира Ильина.

Ранее железнодорожники из-за травмы потеряли основного нападающего Ари, выбывшего до конца текущего года. По словам главного тренера красно-зеленых Юрия Семина, команда будет решать эту проблему внутренними резервами.