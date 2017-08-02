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    Мовсисян и Веллитон могут перейти в «Локомотив»

    Нападающий «Реала Солт-Лейк» Юра Мовсисян и форвард «Кайсериспора» Веллитон входят в сферу интересов «Локомотива».

    По информации источника, в шорт-листе московского клуба также значатся имена Исхака Бельфодиля, Орланду Са, Теему Пукки и Владимира Ильина.

    Ранее железнодорожники из-за травмы потеряли основного нападающего Ари, выбывшего до конца текущего года. По словам главного тренера красно-зеленых Юрия Семина, команда будет решать эту проблему внутренними резервами.

    Источник: ФАН

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    02.08.2017 16:23
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 2 августа 2017, 18:57

      Каккала Пуккала надо брать.. хоть поржем..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 августа 2017, 18:47

      Похоже на утку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 2 августа 2017, 18:41

      Исхак Бельфодиль отличный форвард. Вот его бы взять и Ильин на перспективу тоже не плохой вариант.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 августа 2017, 18:30

      Не очень похоже на правду))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 августа 2017, 18:14

      Для Ильина и Пукки этот переход может показаться повышением, может и перейдут! А остальные в равных примерно чемпионатах играют, смысла нет им дергаться

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 2 августа 2017, 17:58

      Веллитон и Мовсисян - сбитые лётчики, зачем искать вчерашний день...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 2 августа 2017, 17:56

      Если купят Пукки и о сделает покер, то какие будут заголовки? "Защита не смогла остановить Пукки"? "Пукки проравло"? "У "Локомотива" бомбанул Пукки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Добрый Бобер 2 августа 2017, 18:12

      Короче: всё будет чики-пукки! ))

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 августа 2017, 17:47

      Вот Ильина бы зацепили... Парень на ходу, паспорт, возраст!!.. Но названные во первых строках вызывают непонимание....

      5
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      Рейтинг: +627

      Xiko 2 августа 2017, 17:18

      Да мне кажется не правильно будет, если Веллитон перейдет в Локо

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 2 августа 2017, 17:11

      Пенсионеры они,зачем? Слабаки

      1
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