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  • Семин: «С травмой Ари «Локомотив» будет справляться своими внутренними резервами»

Семин: «С травмой Ари «Локомотив» будет справляться своими внутренними резервами»

28 июля 2017, 18:23
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский клуб не будет покупать нового нападающего в связи с серьезной травмой Ари и будет полагаться на имеющихся игроков.

Напомним, 31-летний бразилец не поможет железнодорожникам до конца нынешнего года.

«С травмой Ари будем справляться своими внутренними резервами. Будем поднимать все, что можно. Обычно где тонко, там и рвется. В обороне у нас тоже тонкий момент – нет Денисова и Чорлуки. Будем бороться. В голове уже решил, кто выйдет вместо Ари. Думаю, вам тоже легко догадаться. Выбора-то особого нет. Миранчук? Посмотрим, угадали вы или нет», – сказал Семин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари Семин Юрий
Комментарии (3)
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XaXatyn
1501256977
Зря ЛОКО нужно усиление , хотя если Палыч решил ставку на молодежь сделать , я только рад буду !
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Ser_Aleks
1501258907
Если Миранчука поставить, тогда спрашивается зачем Коряна возращать было? Есть ещё Галаджан. Ну или вариант как перед сезон было что возможно появление Сычева.
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STAFOR13
1501259180
Руководство просто зажимает деньги... У Локо состав нужно чистить, так как пол состава игроков не уровень Локо уже... Теперь нападающего вообще нет, с таким составом максимум будут бороться с Ахматом за место в ЛЕ 5е, будет отлично если я ошибаюсь, усиление других клубов и сохранение своих лидеров в других клубов говорит об обратном...
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