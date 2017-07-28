Семин: «С травмой Ари «Локомотив» будет справляться своими внутренними резервами»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что московский клуб не будет покупать нового нападающего в связи с серьезной травмой Ари и будет полагаться на имеющихся игроков.

Напомним, 31-летний бразилец не поможет железнодорожникам до конца нынешнего года.

«С травмой Ари будем справляться своими внутренними резервами. Будем поднимать все, что можно. Обычно где тонко, там и рвется. В обороне у нас тоже тонкий момент – нет Денисова и Чорлуки. Будем бороться. В голове уже решил, кто выйдет вместо Ари. Думаю, вам тоже легко догадаться. Выбора-то особого нет. Миранчук? Посмотрим, угадали вы или нет», – сказал Семин.