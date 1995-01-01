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    Реал Солт-Лейк - расписание

    Город Солт-Лейк-Сити
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт www.realsaltlake.com
    Стадион Рио Тинто
    Тренер Фредди Хуарес
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		5 марта, воскресенье 06:30 Сиэтл Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк Остин
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 05:30 Реал Солт-Лейк Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Коламбус Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Шарлотт
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Даллас Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Сиэтл
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк Портленд
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 04:30 Колорадо Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Остин Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 03:30 Сент-Луис Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		2 июля, воскресенье 02:30 Торонто Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 03:30 Канзаc Сити Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Хьюстон
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 05:30 Портленд Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Колорадо
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк Даллас
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		2 октября, понедельник 00:00 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Колорадо Реал Солт-Лейк
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