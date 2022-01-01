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МЛС 2026
Команды
Реал Солт-Лейк
Состав
€ 42,08 млн
Реал Солт-Лейк - состав команды
Солт-Лейк-Сити
МЛС 2026
Стадион:
Рио Тинто
Сайт:
http://www.realsaltlake.com
Тренер:
Фредди Хуарес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Кабрал Рафаэль
Вра
36
€ 0.2 млн
31
Стайдухар Мэйсон
Вра
28
€ 0.175 млн
15
Глад Жустен
Защ
29
€ 3 млн
4
Энгель Лукас
Защ
27
€ 3 млн
14
Энели Эмека
Защ
27
€ 2 млн
44
Де Фужероля Люк
Защ
21
€ 1 млн
29
Джанкуа Сэм
Защ
29
€ 0.8 млн
2
Йедлин ДеАндре
Защ
33
€ 0.6 млн
26
Philip Quinton
Защ
-
3
Kobi Henry
Защ
-
10
Луна Диего
Пол
23
€ 8 млн
8
Санабрия Хуан Мануэль
Пол
26
€ 4 млн
12
Лобжанидзе Саба
Пол
31
€ 3 млн
6
Спирингс Стейн
Пол
30
€ 1.8 млн
92
Калискан Ноэль
Пол
26
€ 1.8 млн
18
Бут Тэйлор
Пол
25
€ 1 млн
25
Гаск Колин
Пол
19
€ 0.2 млн
23
Zach Booth
Пол
-
28
Dusan Zagar
Пол
-
21
Juan Arias
Пол
-
9
Гилявоги Морган
Нап
28
€ 4.5 млн
39
Хезархани Эйден
Нап
19
€ 3 млн
22
Соланс Серджи
Нап
23
€ 2 млн
11
Марчук Доминик
Нап
23
€ 1.2 млн
16
Вольфф Тайлер
Нап
23
€ 0.4 млн
19
Пиол Ариат
Нап
22
€ 0.4 млн
98
Alexandros Katranis
Нап
-
13
Jason Shokalook
Нап
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 10, нападающих: 8
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