Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
6
7
8
12
13
14
16
17
18
19
24
25
26
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
33
22
8
3
69
25
44
74
33
18
7
8
71
34
37
61
33
16
11
6
77
56
21
59
33
18
4
11
55
46
9
58
33
16
7
10
61
50
11
55
33
15
10
8
59
50
9
55
33
15
8
10
63
48
15
53
33
14
10
9
56
48
8
52
33
14
9
10
58
48
10
51
33
14
9
10
43
42
1
51
33
13
8
12
62
51
11
47
33
12
11
10
51
38
13
47
33
12
10
11
67
73
-6
46
33
13
5
15
55
49
6
44
33
11
11
11
49
55
-6
44
33
12
7
14
60
61
-1
43
33
12
7
14
46
47
-1
43
33
12
7
14
62
78
-16
43
33
11
10
12
42
45
-3
43
33
12
6
15
51
51
0
42
33
10
11
12
53
57
-4
41
33
11
6
16
45
62
-17
39
33
9
12
12
48
44
4
39
33
9
12
12
51
63
-12
39
33
9
11
13
57
62
-5
38
33
8
10
15
42
63
-21
34
33
9
6
18
43
57
-14
33
33
7
12
14
39
60
-21
33
33
6
8
19
37
67
-30
26
33
6
5
22
39
81
-42
23
Команда
1
4
5
8
11
12
13
14
17
19
20
21
22
27
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
15
2
0
48
14
34
47
17
11
2
4
43
16
27
35
17
11
2
4
31
20
11
35
17
10
4
3
37
16
21
34
17
10
3
4
31
19
12
33
17
9
4
4
32
18
14
31
17
9
4
4
36
23
13
31
17
9
4
4
37
28
9
31
16
9
3
4
32
22
10
30
16
9
3
4
31
21
10
30
16
9
3
4
39
30
9
30
17
9
2
6
29
19
10
29
16
9
2
5
30
21
9
29
16
8
5
3
29
22
7
29
16
8
5
3
19
14
5
29
17
7
6
4
26
21
5
27
17
6
9
2
36
33
3
27
16
7
5
4
28
18
10
26
17
7
5
5
30
26
4
26
16
6
8
2
43
28
15
26
16
7
4
5
24
22
2
25
16
6
5
5
37
29
8
23
16
6
3
7
24
29
-5
21
17
5
6
6
30
24
6
21
16
5
5
6
20
28
-8
20
16
4
7
5
22
21
1
19
16
4
6
6
22
23
-1
18
17
5
2
10
26
33
-7
17
16
4
5
7
19
23
-4
17
17
3
5
9
24
35
-11
14
Команда
2
4
6
11
12
15
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
10
3
4
34
28
6
33
16
7
6
3
21
11
10
27
16
7
5
4
28
18
10
26
16
7
5
4
26
22
4
26
17
7
5
5
31
29
2
26
17
7
5
5
30
28
2
26
16
7
2
7
24
26
-2
23
17
6
4
7
24
28
-4
22
17
6
4
7
31
36
-5
22
17
6
3
8
34
33
1
21
16
5
5
6
22
25
-3
20
16
5
4
7
26
32
-6
19
17
5
3
9
21
33
-12
18
16
4
6
6
18
20
-2
18
17
4
6
7
18
23
-5
18
16
4
5
7
23
34
-11
17
16
4
4
8
17
24
-7
16
17
4
4
9
20
40
-20
16
16
3
7
6
19
20
-1
16
17
3
7
7
28
43
-15
16
16
4
3
9
26
30
-4
15
17
3
6
8
20
33
-13
15
17
3
4
10
30
56
-26
13
17
2
7
8
19
32
-13
13
16
3
3
10
23
33
-10
12
17
3
3
11
20
30
-10
12
16
3
3
10
15
30
-15
12
16
2
4
10
15
28
-13
10
16
3
0
13
15
46
-31
9
17
2
3
12
18
44
-26
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире