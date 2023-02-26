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    Фредди Хуарес

    Тренер
    Имя Фредди
    Фамилия Хуарес
    Команда Реал Солт-Лейк
    Гражданство США
    Дата рождения 1 апреля 1978
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Ванкувер Уайткепс 1 : 2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 2 тур
    05.03.2023 Сиэтл 2 : 0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    12.03.2023 Реал Солт-Лейк 1 : 2 Остин США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Реал Солт-Лейк 34 1 2 31
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Ванкувер Уайткепс 1 : 2 Реал Солт-Лейк
    05.03.2023 Сиэтл 2 : 0 Реал Солт-Лейк
    12.03.2023 Реал Солт-Лейк 1 : 2 Остин
    26.03.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Сент-Луис
    02.04.2023 Коламбус 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    09.04.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Шарлотт
    16.04.2023 Даллас 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    23.04.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Сан-Хосе
    30.04.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Сиэтл
    07.05.2023 Хьюстон 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    14.05.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Лос-Анджелес
    18.05.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Портленд
    21.05.2023 Колорадо 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    28.05.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    01.06.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    04.06.2023 Остин 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    11.06.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Нью-Йорк Сити
    18.06.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    22.06.2023 Сент-Луис 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    25.06.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    02.07.2023 Торонто 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    09.07.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Орландо Сити
    13.07.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    16.07.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    21.08.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    27.08.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Хьюстон
    31.08.2023 Портленд 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    03.09.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Колорадо
    17.09.2023 Сан-Хосе 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    21.09.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Даллас
    24.09.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    02.10.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    08.10.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Канзаc Сити
    22.10.2023 Колорадо 0 : 0 Реал Солт-Лейк
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