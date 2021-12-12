- 12 декабря 2021
- 10:48 Видео Тренер «Нью-Йорк Сити» Дейла разделся до трусов в честь победы в МЛС 4
- 3 августа 2019
- 13:23 Видео МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом» 2
- 9 декабря 2018
- 09:15 Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
- 08:10 МЛС. «Атланта» экс-тренера «Барселоны» Мартино во второй год участия выиграла турнир 1
- 16 августа 2018
- 15:17 Видео Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного 3
- 6 ноября 2017
- 07:54 МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд» 1
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 16 апреля 2017
- 07:42 МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 3 апреля 2017
- 06:15 МЛС. «Портленд» и «Нью-Инглэнд» поделили очки
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 13 марта 2017
- 22:41 МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты» 2
- 6 марта 2017
- 19:01 МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
- 23 августа 2016
- 23:21 «Портленд» надеется заполучить Руни 2
- 8 августа 2016
- 01:17 МЛС. «Портленд» разгромил «Канзас»
- 24 июля 2016
- 01:57 МЛС. Гол Робби Кина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Портленд»
- 23 июня 2016
- 11:04 МЛС. Мовсисян помог «Реалу» одержать волевую победу, гол Кочиша не спас «Чикаго» 1