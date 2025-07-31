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Портленд - новости команды
Портленд
МЛС 2026
Стадион:
Провиденс Парк
Сайт:
http://portlandtimbers.com/
Тренер:
Фил Невилл
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Видео
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
Видео
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Финал МЛС «Атланта» – «Портленд» побил рекорд посещаемости турнира
2018.12.09 09:15
Видео
Руни оформил дубль в матче МЛС. Один гол он забил ударом со штрафного
2018.08.16 15:17
3
МЛС. «Хьюстон» вышел в полуфинал, обыграв «Портленд»
2017.11.06 07:54
1
МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.09.17 08:43
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
2017.05.07 07:36
МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
2017.05.01 01:00
МЛС. Мовсисян забил в победном матче «Реала Солт-Лейк» и другие результаты
2017.04.16 07:42
МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты
2017.04.15 06:35
1
МЛС. «Портленд» и «Нью-Инглэнд» поделили очки
2017.04.03 06:15
МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
2017.03.26 18:10
МЛС. «Нью-Йорк Сити» разгромил «Ди Си Юнайтед» благодаря дублю Вильи, «Аталанта Юнатед» забила шесть мячей в ворота «Миннесоты»
2017.03.13 22:41
2
МЛС. Гол Дос Сантоса не спас «Лос-Анджелес Гэлакси» от поражения в матче с «Далласом» и другие результаты
2017.03.06 19:01
«Портленд» надеется заполучить Руни
2016.08.23 23:21
2
МЛС. «Портленд» разгромил «Канзас»
2016.08.08 01:17
МЛС. Гол Робби Кина помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Портленд»
2016.07.24 01:57
МЛС. «Филадельфия» победила «Коламбус», «Портленд» одолел «Сан-Хосе»
2016.06.02 09:32
МЛС. «Портленд» уверенно разобрался с «Ванкувером Уайткепс»
2016.05.23 01:55
1
Видео
Гол Вильи помог одержать победу «Нью-Йорк Сити»
2016.05.16 06:09
МЛС. Гол Дос Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Канзас Сити», «Портленд» победил «Торонто»
2016.05.02 06:27
МЛС. «Реал Солт Лейк» победил «Ванкувер» и другие результаты
2016.04.17 07:50
Видео
МЛС. Дебютный гол Кака принес победу «Орландо»
2016.04.04 07:21
Игало получил звание лучшего футболиста Нигерии-2015 от портала Goal.com
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