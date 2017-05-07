МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты

Подошли к концу восемь матчей регулярного чемпионата МЛС. «Хьюстон» на своем поле забил четыре безответных гола в ворота «Орландо Сити», «Сан-Хосе» уверенно выиграл у «Портленда», а «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Чикаго Файр».
МЛС. Регулярный чемпионат
Филадельфия Юнион – Н.Й. Рэд Буллз – 3:0 (0:0)
Ди Си Юнайтед – Монреаль Импакт – 0:1 (0:1)
Коламбус – Нью-Инглэнд Революшн – 2:0 (1:0)
Хьюстон – Орландо Сити – 4:0 (1:0)
Реал Солт-Лейк – Даллас – 0:3 (0:1)
Лос-Анджелес Гэлакси – Чикаго Файр – 2:2 (0:2)
Сан-Хосе – Портленд – 3:0 (2:0)
Источник: Бомбардир.ру