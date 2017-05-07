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    МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты

    Подошли к концу восемь матчей регулярного чемпионата МЛС. «Хьюстон» на своем поле забил четыре безответных гола в ворота «Орландо Сити», «Сан-Хосе» уверенно выиграл у «Портленда», а «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Чикаго Файр».

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Сиэтл – Торонто – 0:1 (0:1)

    Филадельфия Юнион – Н.Й. Рэд Буллз – 3:0 (0:0)

    Ди Си Юнайтед – Монреаль Импакт – 0:1 (0:1)

    Коламбус – Нью-Инглэнд Революшн – 2:0 (1:0)

    Хьюстон – Орландо Сити – 4:0 (1:0)

    Реал Солт-Лейк – Даллас – 0:3 (0:1)

    Лос-Анджелес Гэлакси – Чикаго Файр – 2:2 (0:2)

    Сан-Хосе – Портленд – 3:0 (2:0)

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 07:36
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