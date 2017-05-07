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МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты

7 мая 2017, 07:36

Подошли к концу восемь матчей регулярного чемпионата МЛС. «Хьюстон» на своем поле забил четыре безответных гола в ворота «Орландо Сити», «Сан-Хосе» уверенно выиграл у «Портленда», а «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграл вничью с «Чикаго Файр».

МЛС. Регулярный чемпионат

Сиэтл – Торонто – 0:1 (0:1)

Филадельфия Юнион – Н.Й. Рэд Буллз – 3:0 (0:0)

Ди Си Юнайтед – Монреаль Импакт – 0:1 (0:1)

Коламбус – Нью-Инглэнд Революшн – 2:0 (1:0)

Хьюстон – Орландо Сити – 4:0 (1:0)

Реал Солт-Лейк – Даллас – 0:3 (0:1)

Лос-Анджелес Гэлакси – Чикаго Файр – 2:2 (0:2)

Сан-Хосе – Портленд – 3:0 (2:0)

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Сиэтл Торонто Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед Монреаль Коламбус Нью-Инглэнд Революшн Динамо Хьюстон Орландо Сити Реал Солт-Лейк Даллас Лос-Анджелес Гэлакси Чикаго Файр Сан-Хосе Портленд
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