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    Портленд - расписание

    Город Портленд
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://portlandtimbers.com/
    Стадион Желд-Вен Филд
    Тренер Джованни Саварезе
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 00:30 Лос-Анджелес Портленд
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 06:30 Портленд Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Портленд
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		25 марта, суббота 23:30 Портленд Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 03:30 Даллас Портленд
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 05:30 Ванкувер Уайткепс Портленд
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 05:30 Портленд Сиэтл
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати Портленд
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 03:30 Сент-Луис Портленд
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		7 мая, воскресенье 05:30 Портленд Остин
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 05:30 Портленд Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 04:30 Реал Солт-Лейк Портленд
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		21 мая, воскресенье 05:30 Портленд Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 22:00 Канзаc Сити Портленд
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		3 июня, суббота 23:30 Сиэтл Портленд
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		12 июня, понедельник 05:00 Портленд Даллас
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		18 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Портленд
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 05:30 Портленд Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    29 тур
    		25 июня, воскресенье 05:30 Портленд Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 03:30 Миннесота Юнайтед Портленд
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		5 июля, среда 04:30 Колорадо Портленд
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 05:30 Портленд Коламбус
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 03:30 Хьюстон Портленд
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 05:30 Портленд Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 05:30 Портленд Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		3 сентября, воскресенье 05:30 Сиэтл Портленд
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		10 сентября, воскресенье 05:30 Портленд Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		18 сентября, понедельник 03:30 Остин Портленд
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		21 сентября, четверг 05:30 Портленд Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 05:30 Портленд Колорадо
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		1 октября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Портленд
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Портленд Хьюстон
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