США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|00:30
|Лос-Анджелес
|Портленд
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Портленд
|6 тур
|25 марта, суббота
|23:30
|Портленд
|Лос-Анджелес Гэлакси
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Портленд
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Портленд
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|05:30
|Портленд
|Ванкувер Уайткепс
|18 тур
|18 мая, четверг
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Портленд
|20 тур
|21 мая, воскресенье
|05:30
|Портленд
|Миннесота Юнайтед
|21 тур
|28 мая, воскресенье
|22:00
|Канзаc Сити
|Портленд
|27 тур
|22 июня, четверг
|05:30
|Портленд
|Чикаго Файр
|29 тур
|25 июня, воскресенье
|05:30
|Портленд
|Нью-Йорк Сити
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Портленд
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|05:30
|Портленд
|Ванкувер Уайткепс
|38 тур
|31 августа, четверг
|05:30
|Портленд
|Реал Солт-Лейк
|40 тур
|10 сентября, воскресенье
|05:30
|Портленд
|Лос-Анджелес
|46 тур
|1 октября, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Портленд
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Портленд