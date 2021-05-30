Фил Невилл
Тренер
|Имя
|Фил
|Фамилия
|Невилл
|Команда
|Интер
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|21 января 1977
|Имя
|Фил
|Фамилия
|Невилл
|Команда
|Интер
|Гражданство
|Англия
|Дата рождения
|21 января 1977
|Дата
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Интер
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|США. МЛС, 1 тур
|05.03.2023
|Интер
|2 : 0
|Филадельфия Юнион
|США. МЛС, 2 тур
|12.03.2023
|Нью-Йорк Сити
|1 : 0
|Интер
|США. МЛС, 4 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Интер
|34
|2
|1
|31
|Дата
|Матч
|26.02.2023
|Интер
|2 : 0
|Монреаль Импакт
|05.03.2023
|Интер
|2 : 0
|Филадельфия Юнион
|12.03.2023
|Нью-Йорк Сити
|1 : 0
|Интер
|19.03.2023
|Торонто
|0 : 0
|Интер
|26.03.2023
|Интер
|0 : 0
|Чикаго Файр
|02.04.2023
|Цинциннати
|0 : 0
|Интер
|09.04.2023
|Интер
|0 : 0
|Даллас
|23.04.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Интер
|30.04.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Интер
|07.05.2023
|Интер
|0 : 0
|Атланта Юнайтед
|14.05.2023
|Интер
|0 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|18.05.2023
|Нэшвилл
|0 : 0
|Интер
|21.05.2023
|Интер
|0 : 0
|Орландо Сити
|28.05.2023
|Монреаль Импакт
|0 : 0
|Интер
|01.06.2023
|Интер
|0 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|04.06.2023
|Интер
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|11.06.2023
|Нью-Инглэнд Революшн
|0 : 0
|Интер
|25.06.2023
|Филадельфия Юнион
|0 : 0
|Интер
|02.07.2023
|Интер
|0 : 0
|Остин
|05.07.2023
|Интер
|0 : 0
|Коламбус
|09.07.2023
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Интер
|16.07.2023
|Сент-Луис
|0 : 0
|Интер
|21.08.2023
|Интер
|0 : 0
|Шарлотт
|27.08.2023
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0 : 0
|Интер
|31.08.2023
|Интер
|0 : 0
|Нэшвилл
|04.09.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Интер
|10.09.2023
|Интер
|0 : 0
|Канзаc Сити
|17.09.2023
|Атланта Юнайтед
|0 : 0
|Интер
|21.09.2023
|Интер
|0 : 0
|Торонто
|25.09.2023
|Орландо Сити
|0 : 0
|Интер
|01.10.2023
|Интер
|0 : 0
|Нью-Йорк Сити
|05.10.2023
|Чикаго Файр
|0 : 0
|Интер
|08.10.2023
|Интер
|0 : 0
|Цинциннати
|22.10.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Интер