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    Фил Невилл

    Тренер
    Имя Фил
    Фамилия Невилл
    Команда Интер
    Гражданство Англия
    Дата рождения 21 января 1977
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    26.02.2023 Интер 2 : 0 Монреаль Импакт США. МЛС, 1 тур
    05.03.2023 Интер 2 : 0 Филадельфия Юнион США. МЛС, 2 тур
    12.03.2023 Нью-Йорк Сити 1 : 0 Интер США. МЛС, 4 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Интер 34 2 1 31
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    26.02.2023 Интер 2 : 0 Монреаль Импакт
    05.03.2023 Интер 2 : 0 Филадельфия Юнион
    12.03.2023 Нью-Йорк Сити 1 : 0 Интер
    19.03.2023 Торонто 0 : 0 Интер
    26.03.2023 Интер 0 : 0 Чикаго Файр
    02.04.2023 Цинциннати 0 : 0 Интер
    09.04.2023 Интер 0 : 0 Даллас
    23.04.2023 Хьюстон 0 : 0 Интер
    30.04.2023 Коламбус 0 : 0 Интер
    07.05.2023 Интер 0 : 0 Атланта Юнайтед
    14.05.2023 Интер 0 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    18.05.2023 Нэшвилл 0 : 0 Интер
    21.05.2023 Интер 0 : 0 Орландо Сити
    28.05.2023 Монреаль Импакт 0 : 0 Интер
    01.06.2023 Интер 0 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    04.06.2023 Интер 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    11.06.2023 Нью-Инглэнд Революшн 0 : 0 Интер
    25.06.2023 Филадельфия Юнион 0 : 0 Интер
    02.07.2023 Интер 0 : 0 Остин
    05.07.2023 Интер 0 : 0 Коламбус
    09.07.2023 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Интер
    16.07.2023 Сент-Луис 0 : 0 Интер
    21.08.2023 Интер 0 : 0 Шарлотт
    27.08.2023 Нью-Йорк Ред Буллз 0 : 0 Интер
    31.08.2023 Интер 0 : 0 Нэшвилл
    04.09.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Интер
    10.09.2023 Интер 0 : 0 Канзаc Сити
    17.09.2023 Атланта Юнайтед 0 : 0 Интер
    21.09.2023 Интер 0 : 0 Торонто
    25.09.2023 Орландо Сити 0 : 0 Интер
    01.10.2023 Интер 0 : 0 Нью-Йорк Сити
    05.10.2023 Чикаго Файр 0 : 0 Интер
    08.10.2023 Интер 0 : 0 Цинциннати
    22.10.2023 Шарлотт 0 : 0 Интер
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