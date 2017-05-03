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  • Фил Невилл: «Неловко говорить об этом, но Роналду более велик, чем Месси»

Фил Невилл: «Неловко говорить об этом, но Роналду более велик, чем Месси»

3 мая 2017, 13:10
54

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл остался восхищен игрой нападающего «Реала» Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Напомним, что португалец оформил в этой встрече хет-трик.

По мнению Невилла, Роналду является более великим футболистом, чем Лионель Месси.

«Неловко говорить такое, но Роналду более великий игрок, чем Месси. От вчерашнего матча с «Атлетико» у меня до сих пор мурашки по коже. Криштиану 32, а он творит такое!

При этом стоит отметить, что без друг друга они не стали бы столь успешны», – заявил Невилл.

Источник: Daily Star
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Месси Лионель Роналду Криштиану Невилл Фил
Комментарии (54)
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Д Альбертини
1493807399
Фил Невил решил развести очередной срач в среде болельщиков Роналду и Месси))) провокатор ёпть))
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momwig_
1493807669
Прав старина Филл. Месси - капризное дитя собственного таланта, а Роналду сделал себя сам. Поэтому он, в отличие от Лионеля, порой один вытаскивает команду наверх в ситуациях, когда Месси начнет плакать, перекрашиваться, отращивать бороду... но не сделает над собой даже доли сверхусилий, которые порой предпринимает Криштиану. Талант Месси больше. Но именно поэтому Роналду более велик. И этого уже не изменить.
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xColaz
1493807946
Согласен, что он конечно для своего возраста, думаю поиграет еще пару лет на уровне. Но Месси все равно круче в 3 раза
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sochi-2013
1493808450
Один играет на команду, а на другого играет вся команда. Кто есть кто? Две попытки. ))
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lek!
1493809042
недавний матч Реал - Барса 2:3 показал кто есть кто .
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mr. Perdony
1493810932
У Месси футбольный дар , а Роналду великолепный спортсмен и атлет , они оба великие футболисты !
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SnoopiDu
1493812000
Я горд что и в мое время будет о ком расказать внукам, РОНАЛДУ это мега игрок! Видимо то же чувствовали наше деды когда наблюдали за Марадонной, Бекенбауером, Бэстом, Яшином и.т.д
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dzhanavar
1493822237
У каждого из нас свой вкус,свое понимание игры... Кто то любить забивал,типа Герда Мюллера,Рональдо...кому то нравяться диспетчеры,организаторы,Чарльтон,Круифф,Платини.Зидан...или фокусники,Стрельцов,Черенков,Роналдиньо... Кому столбы обороны,Воронин.Беккенбауэр,Каннаваро... Пеле и Марадона умели ВСЁ!!! А Рональдо и Месси? Сравнивать как? Каждый уникален по своему и оба величайщие игроки современности...
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Ronaldinho R10
1493848250
В то время как Месси забивает сам и создает еще больше для своих партнеров,весь Реал играет на Роналду.И нужно быть одноногим калекой чтобы не забивать столько созданных для него моментов.Он большой футболист но и большой эгоист,что ,в принципе, хорошо для его позиции,но не сигнализировал бы об офсайде ,когда забивает Мората и не психовал когда (не дай Бог) кто-то ударил по воротам вместо тебя.Роналду уже не умеет на поле очень много из того,что умеет Месси.Ни пас гениальный отдать ни атаку создать сольным проходом - ничего этого нет уже,все в МЮ с САФом осталось.Да и штрафные по сравнению с Лео он забивает раз в год.Так что успокойтесь.Роналдо настолько более велик чем Месси,насколько Филл Невил более велик чем Хуан Себастьян Верон.
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petr69
1493918125
Месси великолепен со своей левой , но это слишком скушно. Левой...Левой... Левой... Равносильно "одна палка два струна ..." Месяца полтора назад забил правой-так было столько восторгов. Роналду более совершенен. Невил прав
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