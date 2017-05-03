Фил Невилл: «Неловко говорить об этом, но Роналду более велик, чем Месси»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл остался восхищен игрой нападающего «Реала» Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Напомним, что португалец оформил в этой встрече хет-трик.

По мнению Невилла, Роналду является более великим футболистом, чем Лионель Месси.

«Неловко говорить такое, но Роналду более великий игрок, чем Месси. От вчерашнего матча с «Атлетико» у меня до сих пор мурашки по коже. Криштиану 32, а он творит такое!

При этом стоит отметить, что без друг друга они не стали бы столь успешны», – заявил Невилл.