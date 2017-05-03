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    Фил Невилл: «Неловко говорить об этом, но Роналду более велик, чем Месси»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл остался восхищен игрой нападающего «Реала» Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0). Напомним, что португалец оформил в этой встрече хет-трик.

    По мнению Невилла, Роналду является более великим футболистом, чем Лионель Месси.

    «Неловко говорить такое, но Роналду более великий игрок, чем Месси. От вчерашнего матча с «Атлетико» у меня до сих пор мурашки по коже. Криштиану 32, а он творит такое!

    При этом стоит отметить, что без друг друга они не стали бы столь успешны», – заявил Невилл.

    Источник: Daily Star

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    03.05.2017 13:10
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 5 мая 2017, 01:12

      В очном противостоянии Реал-Барса все прекрасно видели кто чего стоит.Кто тащил и вырывал победу,а кто из офсайда с 3 метров по пустым воротам выше лупил.

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 4 мая 2017, 20:15

      Месси великолепен со своей левой , но это слишком скушно. Левой...Левой... Левой... Равносильно "одна палка два струна ..." Месяца полтора назад забил правой-так было столько восторгов. Роналду более совершенен. Невил прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 4 мая 2017, 00:50

      В то время как Месси забивает сам и создает еще больше для своих партнеров,весь Реал играет на Роналду.И нужно быть одноногим калекой чтобы не забивать столько созданных для него моментов.Он большой футболист но и большой эгоист,что ,в принципе, хорошо для его позиции,но не сигнализировал бы об офсайде ,когда забивает Мората и не психовал когда (не дай Бог) кто-то ударил по воротам вместо тебя.Роналду уже не умеет на поле очень много из того,что умеет Месси.Ни пас гениальный отдать ни атаку создать сольным проходом - ничего этого нет уже,все в МЮ с САФом осталось.Да и штрафные по сравнению с Лео он забивает раз в год.Так что успокойтесь.Роналдо настолько более велик чем Месси,насколько Филл Невил более велик чем Хуан Себастьян Верон.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 3 мая 2017, 17:37

      У каждого из нас свой вкус,свое понимание игры... Кто то любить забивал,типа Герда Мюллера,Рональдо...кому то нравяться диспетчеры,организаторы,Чарльтон,Круифф,Платини.Зидан...или фокусники,Стрельцов,Черенков,Роналдиньо... Кому столбы обороны,Воронин.Беккенбауэр,Каннаваро... Пеле и Марадона умели ВСЁ!!! А Рональдо и Месси? Сравнивать как? Каждый уникален по своему и оба величайщие игроки современности...

      3
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      Рейтинг: +54

      Evklid 3 мая 2017, 17:16

      Подгорают пуканы))Великий футболист-это талант+усердие+характер+лидерские качества и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 мая 2017, 17:11

      он вне конкуренции

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 3 мая 2017, 16:08

      Последний абзац нашим бы функционерам уяснить! Конкуренция, причём не прямая, заставляет даже этих двух космонавтов становиться лучше и трудиться больше!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 3 мая 2017, 14:46

      Я горд что и в мое время будет о ком расказать внукам, РОНАЛДУ это мега игрок! Видимо то же чувствовали наше деды когда наблюдали за Марадонной, Бекенбауером, Бэстом, Яшином и.т.д

      4
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      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > SnoopiDu 3 мая 2017, 15:16

      Не богатая сказка внукам... Тебе про Беккенбауэра,Беста,Льва Ивановича,плюс про Марадону с Платини рассказывали! А ты с одного Роналду кипятком писаешь)))))))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Sedoi_Goblin 3 мая 2017, 16:23

      Да зря ты так... величайших игроков в каждом десятилетии не больше 5:
      50-е: Ф.Вальтер, Пушкаш, Ди Стефано, Зеелер, Яшин
      60-е: Чарльтон, Пеле, Эйсебио, Беккенбауэр, Гарринча
      70-е: Г.Мюллер, Кройф, Жаирзиньо, Тостао, Кемпес
      80-е: Зико, Платини, Руменигге, Уго Санчес, Марадона, Ван Бастен
      90-е: Ромарио, Р.Баджо, Гуллит, Клинсманн, Батистута, Ширер
      00-е: Рональдо, Зидан, Анри, Роналдиньо, Рауль, Хави
      10-е: КР, Месси, Иньеста, .... (главные претенденты еще Неймар, Суарес, ...)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 3 мая 2017, 17:17

      Фигу забыл,Хави лишний в 00-х

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > Schicko_008 3 мая 2017, 18:07

      Так и я про это же. Вон их сколько! А чувак в старости только Роналду и вспомнит...Память какая-то не оперативная...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 > Schicko_008 3 мая 2017, 18:28

      Азар в 10-е, но опять же каждому своё!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Evklid 3 мая 2017, 19:33

      Фигу, на мой взгляд, чуть не хватает до этого списка, как и Бэкхэму и Ривалдо, и Шевченко, и т.д.
      А Хави как раз на месте, мне кажется))

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 3 мая 2017, 21:00

      Фигу в свое время соперничал с Зиданом

      -2
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 3 мая 2017, 21:27

      Плюс Хави уместнее поставить в 10-е,там он раскрылся полностью

      -2
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > Evklid 3 мая 2017, 22:22

      При условии,что Фигу фланговый игрок был,а ЗиЗу в центре играл....

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Evklid > Sedoi_Goblin 4 мая 2017, 05:24

      а Месси и Роналду на одной позиции играют,да?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Evklid 4 мая 2017, 12:03

      В одном сезоне - да! По итогам карьеры - нет!
      Зидан чемпион мира, финалист ЧМ, чемпион Европы, дважды лучший игрок года.
      Зидан становился ключевой фигурой и в Ювентусе и в Реале, и в сборной Франции, при том, что там играли тоже выдающиеся мастера, и приводил все эти команды к победе как ключевой игрок.
      Убери Зидана из любой из этих команд - и не было бы побед.

      Фигу не обладает ни подобными трофеями, ни такой значимостью для своих команд. В Барсе Фигу легко был заменен Овермарсом, в Реале вместо него по сути стал играть Робинью (и игра команды не потеряла, а наоборот, пришли победы в ЛаЛиге).

      К тому же, карьера Зидана отличается стабильностью и профессиональным ростом, начиная с 1994 до 2006 - 10 лет стабильности и роста с сумасшедшим финалом.
      Фигу же не была свойственна ни такая же стабильность, ни рост, поскольку на высочайшем уровне он провел по сути три сезона: 99/00, 00/01, 01/02. Все.

      1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 17:07

      Ты с какого года футбол смотришь?))легко заменен овермарсом?)и после ухода Фигу барса с овермарсом брала и кубки,и чемпионаты?))бред не неси.Если бы он только 3 сезона провел на высшем уровне-его бы не причисляли к легендам.А конкретно с Зиданом он соперничал на евро 2000 и после него пару сезонов

      -1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 17:09

      Кстати,говоришь Фигу не обладал подобными трофеями-он золотой мяч получал,и лучшим игроком мира становился.Посмотри хоть как провожали "игрока,который провел на высочайшем уровне три сезона"))

      -1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 17:10

      А про Робиньо это бред.Там много факторов,а не только из-за замены одного игрока

      -1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 17:33

      Тем более Хави начал более или менее играть с 2007.Так что в 00-е ставить его глупо

      -1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Evklid 4 мая 2017, 17:53

      1. Я смотрю футбол с 1995 года.
      2. Про кубки Барсы с Овермарсом я ничего не говорил.
      3. Все правильно: соперничал с Зиданом в одном сезоне - 99/00, как я и написал выше. И да, еще пара сезонов после - 00/01, 01/02, как я тоже написал выше.
      4. Золотой мяч - да, но один, и все в том же году (2000).
      У Зидана ЗМ в 1998 г. И плюс еще дважды "Игрок года ФИФА" (2000, 2003).
      5. Про Робиньо - я о том, что уход Фигу не сильно повлиял на Реал.
      6. Про Хави - ты сам-то с какого года футбол смотришь???? Хави в основе Барсы с 2001 года!!! Он по сути преемник Гвардиолы. Кто тогда в Барсе с 2001 по 2007 играл на этой позиции???
      Хави - Ф.Коку (позже: Эдмилсон) - Овермарс (позже: Деку)
      Еще один сезон были Рикельми и Мендьета, но играли надругих позицияхи меньше, чем Хави...
      А вот в 10-х он только до сезона 13/14 играл в основе. Потом больше выходил на замены под Фабрегаса и позже под Ракитича.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 21:12

      И на каком уровне играл Хави с 2001 по 2007,предположим?)ни голов,ни передач толком нет.А про Фигу ты все равно не прав.Не только 3 сезона он провел на высшем уровне.Это тебе любой обозреватель скажет

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 21:13

      В 2001 году он лучшим игроком мира по версии ФИФА стал. Зидан даже вроде в тройку не попал

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 21:14

      Да и играя в Барсе,он становился лучшим игроком чемпионата Испании.Был лидером в ней,а ты пишешь,что он был практически рядовым

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 21:16

      Ты же сам написал,что Фигу был легко заменен Овермарсом. Это само собой подразумевает,что когда один игрок заменяется другим-результаты команды не ухудшаются.А тут как раз у Барселоны провал пошел

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 21:18

      2007-08 ближе к 10-м,чем к 00-м. Если что

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 4 мая 2017, 21:42

      Да и если порассуждать,то у Хави было только 2 сезона - 2008-09,2009-10. Где он голевые передачи направо и налево раздавал. А потом все.И до этих сезонов ничего выдающегося он не совершал

      1
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Evklid 5 мая 2017, 11:05

      1. Про Фигу - в 2001 году награждали по итогам 2000 года. Все тот же год. И я не говорю, что Фигу рядовой игрок, я говорю, что если всех футболистов градировать по футбольному величию, то он будет в группе на одну ниже Рональдо, Зидана, Роналдиньо и др. Всего лишь на одну позицию ниже. Он тоже сверх выдающийся игрок, но ниже великих.
      2. Провал Барсы произошел не из-за ухода Фигу.
      А из-за системного тренерского провала. Рабочую команду стали перестраивать под голландцев - в основной состав стали включаться полдюжины голландцев, которые были не сыграны, и были инородны для Барсы - Клюйверт, Р. де Бур, Ф. де Бур, Ф. Коку, Зенден, Овермарс. Должно было пройти 2-3 года, чтобы появилась новая сильная Барса, хотя бы даже с теми же голландцами в основе.
      3. Про Хави - 2 сезона????
      - лучший игрок ЛаЛиги 04/05
      - лучший плеймейкер года по версии IFFHS 2008, 2009, 2010, 2011
      -Лучший футболист мира по версии World Soccer: 2010
      - Третий футболист мира ("Бронзовый мяч") 2010, 2011
      - Лучший игрок Евро-2008
      4. "2007-08 ближе к 10-м,чем к 00-м" Это ГЕНИАЛЬНО! 07/08 это и есть 00-е. 00-е включают в себя период с 2000 по 2009!!! Но я от души посмеялся!)

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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 12:22

      Ты нормальный?))в 2001 году он стал лучшим игроком мира,по итогам года 2001!))или хочешь сказать Роналду вручили награду в январе 2017 за 2017 год?)))золотой мяч и лучшего игрока мира он получил за разные года,если ты считать не умеешь.Про овермарса - опять про кубки)ты ж написал" с легкостью заменил"))да конечно,ушел ключевой игрок из барсы и это ни причем.что команда стала показывать не лучшие результаты))ты мне столько версий наград разных привел про хави-думаешь по Фигу их нет?))если ты не знал,то к 00-м и 10-м включаются года,ближайшие к ним.Фигу не великий игрок??)выложи свою мысль в группе футбольной,тебя обсмеют с ног до головы))Фигу к тому же был лучшим игроком евро 2000.

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 12:37

      Ну а про 2 сезона Хави-это как ты о 3 - х сезонах Фигу))

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 12:44

      Дальше обсуждать с тобой-не имеет смысла.Ты либо упоротый, либо болельщик барселоны. Что,впрочем,одно и то же

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Evklid 5 мая 2017, 19:46

      1. Роналду вручили ЗМ в 2017 по итогам 2016 года. Фигу вручили награду в 2001 по итогам 2000! Чего тут не понятного? Пошевели извилинами!
      2. Я не думаю, я знаю, что у Фигу нет таких наград. Все сравнимые награды Фигу выданы ему по итогам одного (ну на край двух) сезона: и ЗМ, и Лучший игрок ФИФА, и лучший игрок Евро-2000, и лучший иностранный игрок ЛаЛиги 2000, 2001.
      ДРУГИХ НЕТ!
      3. "если ты не знал,то к 00-м и 10-м включаются года,ближайшие к ним". АХАХАХАХАХХА..... Да кто так делает??? С какого ражна-то?
      4. Я болельщик Реала последние 22 года, так что ты промазал!)

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 21:21

      Ты чего такой тугой?Если бы ему вручили награду по итогом 2000 года,то она называлась бы лучший игрок мира по версии фифа 2000,не?

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 21:23

      Я тебя,наверное,расстрою, но золотой мяч и лучший игрок мира по версии фифа - это разные награда, школота. Они были объединены на некоторое время,но это точно не в начала 21 века))Золотой мяч Фигу получил за 2000 год,лучший игрок мира по версии ФиФа - 2001

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 21:25

      ну-ка,скинь-ка ссылочку на источник про награды,знающий))

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 22:30

      к тому же он 3 раза становился лучшим иностранным игроком.В Испании легионер априори не может стать лучшим игроком чемпа-только гражданин Испании.Для этого и ввели награду лучшему иностранному футболисту

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 22:47

      И почему ж такой "невеликий" игрок долго держал рекорд по количеству ассистов в ла-лиге?)Опережаю того же Хави

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 22:56

      к тому же, у того же Роналдиньо было только 3 сезона на уровне)а ты его в список включил.Двойные стандарты у тебя

      0
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      ...
      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 5 мая 2017, 23:01

      Твой же Хави стал лучшим игроком ла лиги в том сезон только потому-что Роналдиньо был легионер.Если бы не это правило-не видать Хави награды,как своих ушей.Про "серебряный" мяч и т.д. Фигу я даже не пишу.А версии организаций,которые ты перечислил ничего не стоят.В итоге остаются бронзовые мячи,да лучший игрок евро-2008

      0
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 3 мая 2017, 14:28

      У Месси футбольный дар , а Роналду великолепный спортсмен и атлет , они оба великие футболисты !

      3
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 3 мая 2017, 14:26

      ростом выше .

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