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    Экс-защитник «МЮ» Невилл возглавил женскую сборную Англии

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл назначен тренером женской сборной Англии.

    41-летний англичанин будет работать с «львицами» как минимум до окончания Евро-2021.

    После завершения профессиональной карьеры в 2013 году Невилл вошел в тренерский штаб «красных дьяволов». В сезоне-2015/16 был ассистентом своего брата Гари, тренировавшего «Валенсию».

    Женская сборная Англии участвовала в трех чемпионатах мира, каждый раз доходя до стадии 1/4 финала. На ЧМ-2015 в Канаде англичанки заняли третье место.

    Сборная приняла участие в четырех первенствах Европы. Команда уступила в финальных матчах в 1984 и 2009 году.

    Источник: Skysports

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    23.01.2018 21:18
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