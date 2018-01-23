Экс-защитник «МЮ» Невилл возглавил женскую сборную Англии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл назначен тренером женской сборной Англии.

41-летний англичанин будет работать с «львицами» как минимум до окончания Евро-2021.

После завершения профессиональной карьеры в 2013 году Невилл вошел в тренерский штаб «красных дьяволов». В сезоне-2015/16 был ассистентом своего брата Гари, тренировавшего «Валенсию».

Женская сборная Англии участвовала в трех чемпионатах мира, каждый раз доходя до стадии 1/4 финала. На ЧМ-2015 в Канаде англичанки заняли третье место.

Сборная приняла участие в четырех первенствах Европы. Команда уступила в финальных матчах в 1984 и 2009 году.