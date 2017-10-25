Фил Невилл может возглавить «Эвертон»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фил Невилл может начать тренерскую карьеру в АПЛ. Как сообщается, 40-летний экс-игрок входит в число кандидатов на пост главного тренера «Эвертона». «Ириски» уволили Рональда Кумана, под руководством которого команда провалила старт сезона. Клуб в летнее трансферное окно приобрел новичков на сумму более 150 миллионов евро.

Невилл ранее входил в тренерский штаб «Валенсии». «Эвертон» после 9 туров в АПЛ находится в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице первенства.