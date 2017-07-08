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    Фил Невилл опубликовал фотографию Лукаку в форме «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл опубликовал фотографию нападающего Ромелу Лукаку в форме «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что сумма трансфера за 24-летнего бельгийца может вырасти до 90 миллионов фунтов стерлингов. Также в мерсисайдский клуб отправится форвард манкунианцев Уэйн Руни.

    «Перешел из одного великого клуба в другой. Мои поздравления», – сообщил Невилл.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.07.2017 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 8 июля 2017, 07:59

      Похоже не фотошоп,если все таки перешел то мой поздравление действительно топ нап,а Челси опять обоссан

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