Фил Невилл опубликовал фотографию Лукаку в форме «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл опубликовал фотографию нападающего Ромелу Лукаку в форме «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что сумма трансфера за 24-летнего бельгийца может вырасти до 90 миллионов фунтов стерлингов. Также в мерсисайдский клуб отправится форвард манкунианцев Уэйн Руни.

«Перешел из одного великого клуба в другой. Мои поздравления», – сообщил Невилл.