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    Фил Невилл: «Погба – лучший игрок АПЛ»

    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии. «МЮ» победил лондонский «Челси» со счетом 2:0.

    «Это было похоже на прежний «Манчестер Юнайтед». Сульшер тактически грамотно выстроил игру. На данный момент я не вижу лучше игрока в Премьер-лиге, чем Поль Погба», – заявил Невилл.

    • Для главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера эта победа стала 11-й в 13 матчах этого сезона.
    • Это позволило норвежскому специалисту обогнать Жозе Моуринью, при котором «МЮ» выиграл 10 матчей из 24.
    • Сульшер стал первым в «МЮ» со времен сэра Алекса Фергюсона, кому удалось победить «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с октября 2012 года.

    Источник: BBC

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    20.02.2019 08:12
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 февраля 2019, 15:23

      Погба наконец то проснулся.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 февраля 2019, 10:23

      На данный момент пожалуй так и есть. С приходом Сульшера Погба сейчас и при Мауре это два разных игрока...

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