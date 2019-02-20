Фил Невилл: «Погба – лучший игрок АПЛ»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии. «МЮ» победил лондонский «Челси» со счетом 2:0.

«Это было похоже на прежний «Манчестер Юнайтед». Сульшер тактически грамотно выстроил игру. На данный момент я не вижу лучше игрока в Премьер-лиге, чем Поль Погба», – заявил Невилл.