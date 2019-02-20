Фил Невилл: «Погба – лучший игрок АПЛ»

Погба наконец то проснулся.
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии. «МЮ» победил лондонский «Челси» со счетом 2:0.
«Это было похоже на прежний «Манчестер Юнайтед». Сульшер тактически грамотно выстроил игру. На данный момент я не вижу лучше игрока в Премьер-лиге, чем Поль Погба», – заявил Невилл.
- Для главного тренера «МЮ» Уле-Гуннара Сульшера эта победа стала 11-й в 13 матчах этого сезона.
- Это позволило норвежскому специалисту обогнать Жозе Моуринью, при котором «МЮ» выиграл 10 матчей из 24.
- Сульшер стал первым в «МЮ» со времен сэра Алекса Фергюсона, кому удалось победить «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с октября 2012 года.