Фил Невилл ответил «Астон Вилле» отказом

Известный в прошлом футболист «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл ответил отказом на предложение стать ассистентом главного тренера «Астон Виллы». В этом клубе он мог поработать в связке со Стивом Брюсом, который близок к назначению на должность главного тренера.

Сам 39-летний Невилл рассчитывает получить предложение возглавить команду, так как работа главным тренером является для него приоритетной. Стоит отметить, что несколько дней назад из «Астон Виллы» был уволен Роберто ди Маттео. Клуб идет на 19-м месте в чемпионшипе после 11 туров, имея на своем счету одну победу.