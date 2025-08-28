Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов высказался о несостоявшемся переходе Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

Он обсуждал с капитаном «Краснодара» причины отказа английскому клубу.

«Мы много разговаривали с ним по этому поводу, и, собственно, дня за три до «Крыльев» он принял решение остаться. Мы списывались, я говорю: «В целом согласен, почему нет?» Продлить контракт...

Но со своей стороны сказал ему: «Становишься старше, чемпионат России за этот сезон вряд ли станет таким, который все будут смотреть, поэтому уехать через год будет сложнее. Но, с другой стороны, я тебя прекрасно понимаю».

Наверное, Чемпионшип – не тот чемпионат, где Эдик сможет проявить свои лучшие качества», – сказал Смолов.