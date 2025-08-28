Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»

Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»

Сегодня, 00:50

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов высказался о несостоявшемся переходе Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

Он обсуждал с капитаном «Краснодара» причины отказа английскому клубу.

«Мы много разговаривали с ним по этому поводу, и, собственно, дня за три до «Крыльев» он принял решение остаться. Мы списывались, я говорю: «В целом согласен, почему нет?» Продлить контракт...

Но со своей стороны сказал ему: «Становишься старше, чемпионат России за этот сезон вряд ли станет таким, который все будут смотреть, поэтому уехать через год будет сложнее. Но, с другой стороны, я тебя прекрасно понимаю».

Наверное, Чемпионшип – не тот чемпионат, где Эдик сможет проявить свои лучшие качества», – сказал Смолов.

  • В новом сезоне Сперцян забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 10 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

Еще по теме:
Смолов прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак» 4
Смолов: «Хотел после ЧМ-2018 уехать в «МЮ», а уехал в «Локомотив», потому что сам себе все испортил» 7
В «Акроне» объяснили отказ от Смолова 2
Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип БроукБойз Краснодар Саутгемптон Смолов Федор Сперцян Эдуард
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Сформированы корзины для жеребьевки общего этапа ЛЧ-2025/26
01:11
Смолов раскрыл детали разговора со Сперцяном об отказе «Саутгемптону»
00:50
⚡️ Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Гримсби Таун» из 4-го английского дивизиона
00:16
2
Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Вчера, 23:59
3
Моссаковский назвал команду РПЛ, где в ближайшие дни сменится тренер
Вчера, 23:37
Новые данные о переходе Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 23:23
«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности
Вчера, 23:00
1
Кубок России. Махачкалинское «Динамо» переиграло «Ростов» (3:1), трижды забив в концовке
Вчера, 22:46
4
Кубок России. ЦСКА победил «Балтику» (2:0) благодаря дублю с пенальти
Вчера, 22:44
7
Тренер «ГазМяса» предложил свои услуги «Кайрату»
Вчера, 22:25
Все новости
Все новости
Новые данные о переходе Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Вчера, 23:23
«Рубин» близок к покупке защитника «Зенита»: подробности
Вчера, 23:00
1
Дзюба объявил, когда планирует закончить карьеру
Вчера, 21:58
1
Стало известно, есть ли угроза жизни тренера «Сочи» Морено
Вчера, 21:39
Бубнов – Талалаеву насчет «наезда» на Станковича: «Да кто ты такой по сравнению с Деяном?»
Вчера, 21:29
4
Смолов прокомментировал возможное возвращение Дзюбы в «Спартак»
Вчера, 21:13
4
Официальная информация о состоянии Морено, которому стало плохо во время матча
Вчера, 20:52
1
Раскрыта зарплата Гайча в «Крыльях Советов»
Вчера, 20:38
2
Смородская ответила на слова экс-игрока «Локомотива»: «Человек весьма недалекий»
Вчера, 19:50
3
Сперцян рассказал о детской мечте, которая еще не сбылась
Вчера, 19:23
Мостовой оценил дебют Самошникова за «Спартак» – защитник забил гол в первом матче
Вчера, 18:39
Перрен заявил о готовности Сперцяна к «ПСЖ»
Вчера, 18:16
Бубнов – тренеру РПЛ: «Ты колхозник и команда у тебя колхозная»
Вчера, 18:03
15
Кривцов из «Краснодара» высказался о своем дне рождения за 3 миллиона рублей
Вчера, 17:44
1
Генич – о трансфере Миранчука: «Это подарок судьбы для «Динамо»
Вчера, 17:28
7
Только один игрок из РПЛ попал в топ-20 молодых футболистов мира
Вчера, 17:13
В «Динамо» определили самого принципиального соперника
Вчера, 16:52
3
Бубнов жестко высказался о Талалаеве: «Что мне делать с этим неадекватом?»
Вчера, 16:36
14
Гаджиев – о землетрясении в Дагестане: «Мою многоэтажку покачало»
Вчера, 16:11
1
Талалаеву спрогнозировали работу в топ-клубе РПЛ
Вчера, 15:56
4
Гайич поделился впечатлениями от игры против Дзюбы
Вчера, 15:49
«Спартак» договорился о трансфере левого защитника за 6 миллионов
Вчера, 15:41
19
В «Локо» прокомментировали новость о запрете подписывать легионеров
Вчера, 15:23
Тренер «Зенита» прокомментировал вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
Вчера, 14:35
6
Реакция Зобнина на уменьшение игровой практики в «Спартаке»
Вчера, 14:15
8
На «Локомотив» наложено значительное трансферное ограничение
Вчера, 13:58
9
«Спартак» пропишет важную опцию в аренде Пруцева в «Локо»
Вчера, 13:16
6
Бубнов оценил идею обязать футболистов читать книги
Вчера, 13:01
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 