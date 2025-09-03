Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»

Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»

Вчера, 13:36
7

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

– Сперцяну надо было уезжать в «Саутгемптон»?

– Да.

– Почему?

– Потому что «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России.

– Агент Оганян сказал, что Чемпионшип входит в топ-6 чемпионатов в мире.

– Безусловно. Безусловно! В этом вообще никаких сомнений нет.

– Сперцян смог бы играть в Чемпионшипе физиологически?

– Ему было бы очень тяжело, но если бы он заиграл в Чемпионшипе, он бы потом заиграл в любой лиге мира. Это проездной на дальнейшую карьеру.

  • Слуцкий тренировал «Халл Сити» в Чемпионшипе в 2017 году.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. «Саутгемптон» предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
  • В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.

Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош» 1
Слуцкий заявил, что Дзюбу использовали для критики руководства «Акрона» 1
Слуцкий объяснил, почему «Спартак» не станет чемпионом со Станковичем 16
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Шанхай Шэньхуа Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард Слуцкий Леонид
BarStep
1756899003
И добавил следующее: «Я там был, мед-пиво пил! Первая лига [чемпионшип] - лучшая лига в мире!»
Ответить
Боцман59rus
1756902131
_ а Китайская лига вообще в топ 5... Качалкин на ютубовских площадках последние мозги запарафинил)))
Ответить
aurora5858
1756906177
Слуцкий "патриот"России-похоже не вернётся.
Ответить
FFR
1756907095
Чемпионшип однозначно лучше чемпионата России.
Ответить
Айболид
1756920225
СКА Хабаровск "сожрёт" этот Саутгемптон и не поперхнётся .
Ответить
