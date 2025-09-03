Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

– Сперцяну надо было уезжать в «Саутгемптон»?

– Да.

– Почему?

– Потому что «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России.

– Агент Оганян сказал, что Чемпионшип входит в топ-6 чемпионатов в мире.

– Безусловно. Безусловно! В этом вообще никаких сомнений нет.

– Сперцян смог бы играть в Чемпионшипе физиологически?

– Ему было бы очень тяжело, но если бы он заиграл в Чемпионшипе, он бы потом заиграл в любой лиге мира. Это проездной на дальнейшую карьеру.