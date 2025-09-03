Слуцкий – о трансфере Сперцяна: «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».
– Сперцяну надо было уезжать в «Саутгемптон»?
– Да.
– Почему?
– Потому что «Саутгемптон» лучше «Краснодара», а Чемпионшип лучше чемпионата России.
– Агент Оганян сказал, что Чемпионшип входит в топ-6 чемпионатов в мире.
– Безусловно. Безусловно! В этом вообще никаких сомнений нет.
– Сперцян смог бы играть в Чемпионшипе физиологически?
– Ему было бы очень тяжело, но если бы он заиграл в Чемпионшипе, он бы потом заиграл в любой лиге мира. Это проездной на дальнейшую карьеру.
- Слуцкий тренировал «Халл Сити» в Чемпионшипе в 2017 году.
- По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. «Саутгемптон» предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
- В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»