Невилл будет рад приглашению Моуринью в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл выступает за приглашение Жозе Моуринью на пост главного тренера клуба.

«Манчестер Юнайтед» должен быть среди лучших, а Моуринью уже доказал, что он является победителем. Болельщики клуба всегда хотят, чтобы команда сражалась за чемпионство, а не боролась за 5-7 места. Мы все видели, что когда Жозе покидает какую-то команду – все игроки очень разочарованы этим.

Не думаю, что он задержится в «МЮ» на большой срок. Стандартный срок для его – это 2-3 года. Но если Моуринью будет приносить трофеи, болельщики не обратят на это внимание», – приводит слова Невилла ВВС.

Напомним, что до конца недели руководство клуба может объявить о подписании договора с Моуринью.