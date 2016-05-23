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    «МЮ» ставит условия для Моуринью

    Представители Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед» договорились о 5-летнем контракте на сумму 75 миллионов фунтов еще в январе. О назначении португальца должно быть объявлено к концу недели. При этом клуб готов выплатить подъемные в размере 4 миллионов фунтов для того, чтобы португалец не возглавил другой клуб.

    Также в соглашении предполагался пункт, согласно которому Моуринью должен воздержаться от эксцентричных выходок у бровки во время матчей, но тот отказался включать этот пункт в соглашение.

    Известно, что на усиление состава в межсезонье Моуринью будет выделено 200 миллионов фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    23.05.2016 06:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +536

      dolf666 23 мая 2016, 14:19

      Моур знает куда идёт. у него всегда были тёплые отношения как с САФом, так и с МЮ в частности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2016, 10:13

      Маур подмочил себе репутацию, а МЮ тоже не простой клуб со своей историей и своими авторитетами и такое предчувствие что во все это он не впишется.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > FanatSerj 23 мая 2016, 10:46

      Ну тебе то видней))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8

      Babonk > FanatSerj 23 мая 2016, 14:36

      Мю не Челси.Впишется.
      Хотя я лично против того,что он возглавит МЮ.То же нашли атакующего тренера.Хотите много забивать зовите Бьелсу.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      anacarp 23 мая 2016, 09:38

      о быстрее бы уже назначили

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2016, 09:12

      столько бабла на ветер а толку будет может и выиграют один раз АПЛ за эти пять лет но ЛЧ выиграть точно не смогут

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > Garrincha58 23 мая 2016, 10:47

      Ну тебе то видней

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Garrincha58 23 мая 2016, 14:18

      и правда, ты наверно очень осведомлён что и как будет, аналитик фигов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 23 мая 2016, 09:11

      Будет интересно посмотреть, что из этого получится)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 23 мая 2016, 09:06

      И этот человек собирается руководить МЮ????

      Я, ОСОБЕННЫЙ
      – Пожалуйста, не подумайте, что я слишком горд и заносчив. Но я уже успел выиграть Лигу чемпионов, потому, конечно, я Особенный.

      ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА
      – Если бы я хотел идеальную и простую работу, остался бы в "Порту". Там шикарное, глубокое, удобное голубое кресло, Бог, а после Бога – я.

      В ПОИСКАХ УМА
      – Когда я хочу услышать мнение умного человека – начинаю говорить.

      ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА
      – Не думаю, что я лучший в мире. Но я не знаю кого-то лучше меня.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > gor77 23 мая 2016, 11:09

      Ладно Вам! Этот роман будет недолгим, но этот тренер способен выиграть несколько титулов за время своего пребывания. Это лучше,чем просто один кубок Англии при Луи ван Гале

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > Сергей Свояк 23 мая 2016, 17:32

      Ван Гааль строил команду.Наигрывал молодежь.А чем займется обособленный???Комплексы прививать...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 23 мая 2016, 08:10

      или гнилая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      CMRDSA 23 мая 2016, 07:01

      Думаю, они сработаются

      -1
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 23 мая 2016, 06:31

      бред полное

      -1
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