«МЮ» ставит условия для Моуринью

Представители Жозе Моуринью и «Манчестер Юнайтед» договорились о 5-летнем контракте на сумму 75 миллионов фунтов еще в январе. О назначении португальца должно быть объявлено к концу недели. При этом клуб готов выплатить подъемные в размере 4 миллионов фунтов для того, чтобы португалец не возглавил другой клуб.

Также в соглашении предполагался пункт, согласно которому Моуринью должен воздержаться от эксцентричных выходок у бровки во время матчей, но тот отказался включать этот пункт в соглашение.

Известно, что на усиление состава в межсезонье Моуринью будет выделено 200 миллионов фунтов.