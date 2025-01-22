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    Агент Хусанова рассказал об интересе 12 клубов АПЛ к игроку

    Агент защитника Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал о переходе узбекистанского футболиста из «Ланса» в «Манчестер Сити».

    – Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры?

    – В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.

    – Другие варианты были?

    – На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова.

    – Половина?

    – В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.

    – Главный конкурент «Сити»?

    – «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фейр-плей и других определенных факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Все затягивалось.

    А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась.

    • Трансфер 20-летнего Хусанова обошелся «Манчестер Сити» в 40 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 16 матчей за «Ланс», отдал 1 голевую передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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