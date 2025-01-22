Агент Хусанова рассказал об интересе 12 клубов АПЛ к игроку

Агент защитника Абдукодира Хусанова Гайрат Хасбиуллин рассказал о переходе узбекистанского футболиста из «Ланса» в «Манчестер Сити».
– Когда лично вы осознали, что трансфер Абдукодира в «Сити» реален? Как шли переговоры?
– В конце ноября мы поняли, что «Сити» проявляет предметный интерес к нашему футболисту. А в начале декабря английский клуб начал общаться и с «Лансом», и с нами по поводу возможного трансфера.
– Другие варианты были?
– На тот момент буквально половина команд АПЛ вышла с нами на связь по поводу Хусанова.
– Половина?
– В какой-то момент я насчитал, что с нами связывается уже 12 английских клубов.
– Главный конкурент «Сити»?
– «Ньюкасл». Он последним выбыл из этой гонки. Это очень хороший клуб, интересный проект. У него большое будущее. Думаю, «Ньюкасл» в ближайшие годы будет входить в топ-6 в АПЛ. Но из-за финансового фейр-плей и других определенных факторов «Ньюкасл» не смог сформулировать конкретное предложение. Все затягивалось.
А в это время «Сити» давил и на «Ланс», и на нас, ждал ответа. Мы в итоге выбрали этот вариант. Сделка состоялась.
- Трансфер 20-летнего Хусанова обошелся «Манчестер Сити» в 40 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 16 матчей за «Ланс», отдал 1 голевую передачу.