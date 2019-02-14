Умер тренер молодежной команды «МЮ», воспитавший Гиггза, Бекхэма, Невиллов и Скоулза

Вчера в Англии скончался бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» и глава академии манкунианцев Эрик Харрисон.

Он умер в 81-летнем возрасте в среду, 13 февраля, в кругу семьи. Четыре года назад у Харрисона диагностировали смешанную деменцию (слабоумие).

Харрисон стал тренером молодежки «МЮ» в 1981 году и отвечал за клубную академию, когда из нее выпустился знаменитый «Класс 1992 года», в который вошли Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм и Гари и Фил Невиллы и Никки Батт.