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    Умер тренер молодежной команды «МЮ», воспитавший Гиггза, Бекхэма, Невиллов и Скоулза

    Вчера в Англии скончался бывший тренер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» и глава академии манкунианцев Эрик Харрисон.

    Он умер в 81-летнем возрасте в среду, 13 февраля, в кругу семьи. Четыре года назад у Харрисона диагностировали смешанную деменцию (слабоумие).

    Харрисон стал тренером молодежки «МЮ» в 1981 году и отвечал за клубную академию, когда из нее выпустился знаменитый «Класс 1992 года», в который вошли Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм и Гари и Фил Невиллы и Никки Батт.

    Источник: Sky Sports

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    14.02.2019 14:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      MU868686 14 февраля 2019, 15:16

      Вечная память!!!

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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 14 февраля 2019, 15:03

      Да отличный тренер

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