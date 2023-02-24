Невилл подтвердил интерес «Интер Майами» к Месси и Бускетсу

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл прокомментировал новости об интересе американского клуба к форварду «ПСЖ» Лионелю Месси и полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу.

«Я не буду ничего отрицать и не стану говорить, что эта информация не соответствует действительности.

Мы хотим, чтобы в «Интер Майами» выступали лучшие игроки мира. Месси и Бускетс в последние годы выделяются больше остальных. Это отличные игроки, которые по-прежнему могут принести нам огромную пользу», – сказал Невилл.

Контракты Бускетса и Месси со своими клубами истекают летом.

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