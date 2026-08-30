«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1

«Интер Майами» разгромил «Монреаль» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.

Каземиро, бразильский полузащитник «Интер Майами», открыл счет на 20-й минуте. Этот мяч стал для него первым в МЛС. Голевую передачу отдал Теласко Сеговия.

На 37-й минуте немецкий полузащитник гостей Фабиан Герберс восстановил равновесие после паса швейцарца Ноя Штрайта.

До перерыва аргентинский нападающий Лионель Месси вывел «Интер Майами» вперед, а во втором тайме забил еще три мяча и оформил покер. Уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль по разу ассистировали Месси. Суарес также забил – с передачи Месси.

Еще один гол забил вышедший на замену американский полузащитник Александр Шоу, которому ассистировал Эсекьель Абадья-Реда.