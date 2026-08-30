«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1

«Интер Майами» разгромил «Монреаль» со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата МЛС.
Каземиро, бразильский полузащитник «Интер Майами», открыл счет на 20-й минуте. Этот мяч стал для него первым в МЛС. Голевую передачу отдал Теласко Сеговия.
На 37-й минуте немецкий полузащитник гостей Фабиан Герберс восстановил равновесие после паса швейцарца Ноя Штрайта.
До перерыва аргентинский нападающий Лионель Месси вывел «Интер Майами» вперед, а во втором тайме забил еще три мяча и оформил покер. Уругвайский нападающий Луис Суарес и аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль по разу ассистировали Месси. Суарес также забил – с передачи Месси.
Еще один гол забил вышедший на замену американский полузащитник Александр Шоу, которому ассистировал Эсекьель Абадья-Реда.
- «Интер Майами» прервал серию из четырех матчей без побед в МЛС.
- Команда занимает второе место в Восточной конференции, набрав 42 очка в 22 играх.
- «Монреаль» идет на предпоследней, 14-й строчке Востока, имея 21 очко.