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    У клуба Невиллов, Скоулза и Гиггза угнали трактор. Болельщики в шутку подозревают Каррагера

    «Солфорд Сити», выступающий в пятом по силе английской лиге, заявил о пропаже трактора. Сельскохозяйственную технику украли с базы, пока клуб проводил гостевой матч с «Редбриджем» (0:0).

    В комментариях под постом «Солфорда» в твиттере болельщики в шутку предположили, что это мог сделать бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

    Совладельцы «Солфорда» – бывшие игроки «Манчестер Юнайтед»: Гари и Фил Невиллы, Никки Батт, Пол Скоулз и Райан Гиггз. Каждый из них владеет 10 процентами акций клуба.

    Источник: Twitter

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    03.09.2018 17:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 сентября 2018, 18:14

      Неплохой трафей

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    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 сентября 2018, 18:11

      ага, а бензу спиз ди ли спартачи;);););)

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