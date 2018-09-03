У клуба Невиллов, Скоулза и Гиггза угнали трактор. Болельщики в шутку подозревают Каррагера

«Солфорд Сити», выступающий в пятом по силе английской лиге, заявил о пропаже трактора. Сельскохозяйственную технику украли с базы, пока клуб проводил гостевой матч с «Редбриджем» (0:0).

В комментариях под постом «Солфорда» в твиттере болельщики в шутку предположили, что это мог сделать бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

Совладельцы «Солфорда» – бывшие игроки «Манчестер Юнайтед»: Гари и Фил Невиллы, Никки Батт, Пол Скоулз и Райан Гиггз. Каждый из них владеет 10 процентами акций клуба.