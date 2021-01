Фил Невилл – новый главный тренер «Интера» Майами

«Интер» Майами объявил о назначении Фила Невилла на пост главного тренера.

Англичанин сменил Диего Алонсо, который покинул команду в начале января.

Детали контракта с Невиллом пока неизвестны.

Phil Neville, welcome to #InterMiamiCF!Former England Women’s National Team manager appointed as second head coach in Club history.https://t.co/hBHMH5Mmmj