Мостовой восторженно отреагировал на возможный переход Неймара в «Интер Майами»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Неймара в «Интер Майами» из «Аль-Хиляля».

«Это будет круто! Ни фига себе, Месси там может собрать половину «Барселоны». Можно Пуйоля ещe пригласить, хотя он закончил. Кто там ещe есть? Иньеста тоже завершил», – сказал Мостовой.