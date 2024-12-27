Мостовой восторженно отреагировал на возможный переход Неймара в «Интер Майами»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Неймара в «Интер Майами» из «Аль-Хиляля».
«Это будет круто! Ни фига себе, Месси там может собрать половину «Барселоны». Можно Пуйоля ещe пригласить, хотя он закончил. Кто там ещe есть? Иньеста тоже завершил», – сказал Мостовой.
- Сообщалось, что Неймар может перейти в «Интер Майами» летом на правах свободного агента.
- 32-летний бразилец провел в этом сезоне 2 матча за «Аль-Хиляль».