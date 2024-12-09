Бывшая пресс-атташе «Динамо» трогательно отреагировала на поражение Шварца в финале МЛС

Полина Лысенко, бывшая пресс-атташе «Динамо», отреагировала на проигрыш «Нью-Йорк РБ» в финале МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:2).
- Проигравшую команду тренирует Сандро Шварц, работавший в «Динамо» в 2020-2022 годы.
- Немец доводил «Динамо» до финала Кубка России.
- Лысенко сейчас работает в медийном ФК «10».
«А Шварц – всe равно лучший», – написала Лысенко.
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