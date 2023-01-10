Тренер «Интер Майами» не исключил трансфер Месси

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американский клуб.

«Трансфер Месси? Почему бы нет? Я верю, что это может произойти. Игроки во всeм мире считают МЛС сильной лигой. Любая сделка такого уровня — это сложный процесс, который требует времени.

Если к нам придeт Месси, я буду счастлив, потому что мне нравится работать с лучшими футболистами и учиться у них», — цитирует Невилла Daily Mail.

Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.

Аргентинец близок к продлению контракта с «ПСЖ».

Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно