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    Тренер «Интер Майами» не исключил трансфер Месси

    Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл прокомментировал возможный переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в американский клуб.

    «Трансфер Месси? Почему бы нет? Я верю, что это может произойти. Игроки во всeм мире считают МЛС сильной лигой. Любая сделка такого уровня — это сложный процесс, который требует времени.

    Если к нам придeт Месси, я буду счастлив, потому что мне нравится работать с лучшими футболистами и учиться у них», — цитирует Невилла Daily Mail.

    • Месси признан лучшим игроком ЧМ-2022.
    • Аргентинец близок к продлению контракта с «ПСЖ».
    • Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: «Чемпионат»

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