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Портленд - результаты матчей
Портленд
МЛС 2026
Стадион:
Провиденс Парк
Сайт:
http://portlandtimbers.com/
Тренер:
Фил Невилл
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США. МЛС. 2011
13.09 | 03:30
Даллас
2 : 1
Портленд
10.09 | 05:30
Портленд
2 : 2
Сент-Луис
06.09 | 05:30
Портленд
5 : 4
Миннесота Юнайтед
30.08 | 05:30
Портленд
1 : 2
Остин
23.08 | 05:30
Лос-Анджелес
1 : 1
Портленд
20.08 | 05:30
Портленд
3 : 1
Сан-Диего
17.08 | 01:00
Чикаго Файр
2 : 1
Портленд
02.08 | 05:45
Портленд
2 : 1
Сиэтл
26.07 | 05:30
Портленд
2 : 1
Реал Солт-Лейк
23.07 | 05:30
Портленд
2 : 2
Даллас
17.07 | 05:30
Сиэтл
1 : 5
Портленд
24.05 | 04:30
Портленд
1 : 3
Сан-Хосе
18.05 | 01:00
Интер Майами
2 : 0
Портленд
14.05 | 02:30
Монреаль
2 : 2
Портленд
10.05 | 05:30
Портленд
6 : 0
Канзаc Сити
02.05 | 23:45
Реал Солт-Лейк
2 : 0
Портленд
26.04 | 04:30
Сан-Диего
1 : 2
Портленд
19.04 | 03:30
Миннесота Юнайтед
2 : 0
Портленд
11.04 | 23:45
Портленд
2 : 1
Лос-Анджелес
05.04 | 05:30
Ванкувер Уайткепс
3 : 2
Портленд
22.03 | 23:45
Портленд
1 : 1
Лос-Анджелес Гэлакси
15.03 | 03:30
Динамо Хьюстон
3 : 2
Портленд
08.03 | 06:30
Портленд
1 : 4
Ванкувер Уайткепс
01.03 | 00:30
Колорадо
2 : 0
Портленд
22.02 | 06:30
Портленд
3 : 2
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