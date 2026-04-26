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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Диего - Портленд
Сан-Диего - Портленд: обзор матча 26 апреля 2026
Сан-Диего
26.04.2026, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 10 тур
1 : 2
Ответный матч – 20.08.2026
Завершен
Портленд
32'
А. Дрейер (П)
26'
К. Келси
90+6'
A. Bonetig
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Диего - Портленд
Завершен
90'
+7
Замена
Ариэль Ласситер
️️️️➡️️
Кристоффер Вельде
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
Alex Bonetig
90'
+9'
86'
Замена
Диего Чара
️️️️➡️️
Коул Бассетт
Замена
️️️️➡️️
Oscar Verhoeven
81'
Замена
Брайс Дюк
️️️️➡️️
Йеппе Тверсков
81'
Травма
Йеппе Тверсков
80'
Желтая карточка
W. Eisner
76'
73'
Замена
Антони
️️️️➡️️
Александр Аравена
Замена
Льюис Морган
️️️️➡️️
David Vazquez
72'
Замена
Pedro Soma
️️️️➡️️
Анибал Годой
72'
69'
Желтая карточка
Кристоффер Вельде
Желтая карточка
Маркус Ингвартсен
63'
Замена
W. Eisner
️️️️➡️️
Ian Pilcher
59'
Гол отменен - офсайд
Маркус Ингвартсен
47'
45'
+3'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Андерс Дрейер
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
Кевин Келси
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сан-Диего
18
Duran Ferree
ВР
33
Oscar Verhoeven
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
26
Ману Дуа
ЦЗ
25
Ian Pilcher
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
(К)
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
8
Онни Валакари
ЦП
19
David Vazquez
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Портленд
41
Джеймс Пантемис
ВР
20
Финн Сурман
(К)
ЦЗ
6
Alex Bonetig
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
30
José Caicedo
ЦП
17
Коул Бассетт
АП
10
Давид Кошта
АП
27
Джимер Фори
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
28
Александр Аравена
ЛФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Сан-Диего
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
22
W. Eisner
ЦЗ
5
Kieran Sargeant
ЦЗ
17
Osvald Soe
ЦЗ
15
Pedro Soma
ЦП
9
Льюис Морган
ЦП
21
Брайс Дюк
ЦП
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Портленд
23
Ian Smith
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
80
Жоао Ортис
ОП
21
Диего Чара
ЦП
11
Антони
ЛВ
7
Ариэль Ласситер
ЛВ
9
Фелипе Мора
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
3-2-3-1-1
18
26
Дуа
25
6
Тверсков
97
МакВей
33
20
Годой
8
Валакари
19
10
Дрейер
7
Ингвартсен
3-1-3-3
41
Пантемис
5
Бай
6
20
Сурман
30
27
Фори
10
Кошта
99
Вельде
19
Келси
17
Бассетт
28
Аравена
25
22
22
25
20
Годой
15
15
20
Годой
19
9
Морган
9
Морган
19
6
Тверсков
21
Дюк
21
Дюк
6
Тверсков
17
Бассетт
21
Чара
21
Чара
17
Бассетт
28
Аравена
11
Антони
11
Антони
28
Аравена
99
Вельде
7
Ласситер
7
Ласситер
99
Вельде
Остались в запасе
Сан-Диего
Портленд
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
5
Kieran Sargeant
ЦЗ
17
Osvald Soe
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
23
Ian Smith
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
80
Жоао Ортис
ОП
9
Фелипе Мора
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
5
Kieran Sargeant
ЦЗ
17
Osvald Soe
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
14
B. B. Zamble
ЦФ
Остались в запасе
23
Ian Smith
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
80
Жоао Ортис
ОП
9
Фелипе Мора
ЦФ
25
Trey Muse
ЦФ
Главный тренер
Мики Варас
Главный тренер
Фил Невилл
Сан-Диего
Точно не сыграют
Pablo Sisniega
ВР
Luca Bombino
ЦЗ
Вилли Кумадо
ПАЗ
Андрес Рейес
ЦЗ
Амаль Пеллегрино
ЛВ
Портленд
Точно не сыграют
Omir Fernandez
ЦФ
Зак МакГроу
ЦЗ
Хуан Москера
ПЗ
Статистика матча Сан-Диего - Портленд
2
1
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
10
Офсайды
5
5
Количество передач
749
361
Сейвы
4
2
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.13
xGP (предотвращенные голы)
0.01
0.01
Информация о матче
Главный судья:
Джон Фримон
Стадион:
Снэпдрэгон
Посещаемость:
22396
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Сан-Диего
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Сан-Диего
5 : 0
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Остин
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Сан-Диего
2 : 4
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