Новый клуб МЛС подтвердил интерес к де Брюйне

Директор «Сан-Диего» Тайлер Хипс рассказал, что клуб заинтересован в переходе полузащитника Кевине де Брюйне из «Манчестер Сити».

«Эти слухи… Не знаю, откуда они берутся. Я говорил с его агентом, но агент представляет многих игроков. Каждый раз, когда я вижу эти новости, спрашиваю: «Это ты все это распространяешь?»

Он фантастический футболист и очень любит этот район. Каждый год проводит здесь отпуск, но я не знаю, откуда все эти слухи продолжают появляться. Я действительно говорил с ним, но скажу прямо: его зарплатные ожидания пока не вписываются в наш бюджет», – сказал Хипс..