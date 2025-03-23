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Новый клуб МЛС подтвердил интерес к де Брюйне

Сегодня, 20:01

Директор «Сан-Диего» Тайлер Хипс рассказал, что клуб заинтересован в переходе полузащитника Кевине де Брюйне из «Манчестер Сити».

«Эти слухи… Не знаю, откуда они берутся. Я говорил с его агентом, но агент представляет многих игроков. Каждый раз, когда я вижу эти новости, спрашиваю: «Это ты все это распространяешь?»

Он фантастический футболист и очень любит этот район. Каждый год проводит здесь отпуск, но я не знаю, откуда все эти слухи продолжают появляться. Я действительно говорил с ним, но скажу прямо: его зарплатные ожидания пока не вписываются в наш бюджет», – сказал Хипс..

  • 33-летний де Брюйне летом, скорее всего, станет свободным агентом.
  • Интерес к нему проявляет ряд клубов Саудовской Аравии, сам игрок предпочитает переход в МЛС.
  • «Сан-Диего» – новый клуб лиги, который дебютировал в ней в этом сезоне.
  • Де Брюйне провел за «Манчестер Сити» в этом сезоне 30 матчей, забил 4 гола, отдал 7 передач.

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Источник: The Sun
США. МЛС Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Сан-Диего Де Брюйне Кевин
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