Новый клуб МЛС подтвердил интерес к де Брюйне

Директор «Сан-Диего» Тайлер Хипс рассказал, что клуб заинтересован в переходе полузащитника Кевине де Брюйне из «Манчестер Сити».
«Эти слухи… Не знаю, откуда они берутся. Я говорил с его агентом, но агент представляет многих игроков. Каждый раз, когда я вижу эти новости, спрашиваю: «Это ты все это распространяешь?»
Он фантастический футболист и очень любит этот район. Каждый год проводит здесь отпуск, но я не знаю, откуда все эти слухи продолжают появляться. Я действительно говорил с ним, но скажу прямо: его зарплатные ожидания пока не вписываются в наш бюджет», – сказал Хипс..
- 33-летний де Брюйне летом, скорее всего, станет свободным агентом.
- Интерес к нему проявляет ряд клубов Саудовской Аравии, сам игрок предпочитает переход в МЛС.
- «Сан-Диего» – новый клуб лиги, который дебютировал в ней в этом сезоне.
- Де Брюйне провел за «Манчестер Сити» в этом сезоне 30 матчей, забил 4 гола, отдал 7 передач.
Источник: The Sun