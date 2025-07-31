Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца

«Атлетико Сан-Луис» провел 4-й матч под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и потерпел 3-е поражение в них. Команда была разгромлена в гостях со счетом 0:4 «Портленд Тимберс» в 1-м туре общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики.

Ранее команда сыграла под руководством испанца три игры в чемпионате Мексики: с «Леоном» (1:0), «Монтерреем» (0:1) и «Гвадалахарой» (3:4).