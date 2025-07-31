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  • Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца

Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца

Сегодня, 10:38
7

«Атлетико Сан-Луис» провел 4-й матч под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и потерпел 3-е поражение в них. Команда была разгромлена в гостях со счетом 0:4 «Портленд Тимберс» в 1-м туре общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики.

Ранее команда сыграла под руководством испанца три игры в чемпионате Мексики: с «Леоном» (1:0), «Монтерреем» (0:1) и «Гвадалахарой» (3:4).

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Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки Атлетико Сан-Луис Портленд Абаскаль Гильермо
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Комментарии (7)
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Skull_Boy
1753947958
А когда это АСЛ был грандом в Мексике, где по факту команда-аутсайдер
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alefreddy
1753949297
да уж и здесь не приживется
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ПалкоВводецъ007
1753950592
Нашли кого поставить. Он до Спартака был физруком, а с ними вообще физручинищей стал. Агент хорошо сработал, впарив его в Мексику. Гыгыгы
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k611
1753950937
Это новость для Мостового, пусть порадуется...
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алдан2014
1753951192
Где то улыбается Саша Мостовой
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Цугундeр
1753951194
Заманивает .. Старая тема. Зато уж осенью. В претенденты. Точняк.)
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Kulimen
1753952123
Молодец, держит планку
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