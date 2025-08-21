Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дубль Суареса принес «Интер Майами» выход в полуфинал Кубка лиг, Месси не играл

Дубль Суареса принес «Интер Майами» выход в полуфинал Кубка лиг, Месси не играл

Вчера, 09:30

В 1/4 финала Кубка лиг МЛС и Мексики «Интер Майами» победил «Тигрес УАНЛ» со счетом 2:1. У хозяев оба мяча с пенальти забил Луис Суарес.

Другой нападающий «цапель» Лионель Месси не играл из-за мышечных проблем.

Перед вторым таймом главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано получил красную карточку за недовольство количеством добавленного времени в конце первого тайма. После удаления он направился на VIP-места над скамейкой запасных своей команды.

В полуфиналах турнира 27 августа «Интер Майами» встретится с «Орландо Сити», а «Лос-Анджелес Гэлакси» – с «Сиэтл Саундерс».

Кубок лиг Северной Америки. 1/4 финала

Интер Майами (США) – Тигрес (Мексика) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Суарес, 23 (с пенальти); 1:1 – Корреа, 67; 2:1 – Суарес, 89 (с пенальти).

Игрок «СКА-Хабаровска»: «Пожал руку Месси и не хотел потом мыть» 1
Реакция Хаби Алонсо на слова новичка «Реала» о лучшем игроке мира
Новичок «Реала» назвал Месси лучшим игроком в мире 1
Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки Интер Майами Тигрес УАНЛ Месси Лионель Суарес Луис Маскерано Хавьер
