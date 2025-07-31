Месси отдал две голевые передачи в матче Кубка лиг

«Интер Майами» победил «Атлас» со счетом 2:1 в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики. Нападающий хозяев Лионель Месси сделал две голевые передачи. Он ассистировал Теласко Сеговии на 58-й минуте и Марсело Вейгандту на 90+6-й.

На счету 38-летнего Месси в этом году стало 24 гола и 10 ассистов в 30 играх за клуб.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 1-й тур

Интер Майами (США) – Атлас (Мексика) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сеговия, 58; 1:1 – Лосано, 80; 2:1 – Вейгандт, 90+6.