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Месси отдал две голевые передачи в матче Кубка лиг

Сегодня, 07:50

«Интер Майами» победил «Атлас» со счетом 2:1 в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики. Нападающий хозяев Лионель Месси сделал две голевые передачи. Он ассистировал Теласко Сеговии на 58-й минуте и Марсело Вейгандту на 90+6-й.

На счету 38-летнего Месси в этом году стало 24 гола и 10 ассистов в 30 играх за клуб.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 1-й тур

Интер Майами (США) – Атлас (Мексика) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Сеговия, 58; 1:1 – Лосано, 80; 2:1 – Вейгандт, 90+6.

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Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Интер Майами Атлас Месси Лионель
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