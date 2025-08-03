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Тренер «Интер Майами» прокомментировал травму Месси

Сегодня, 10:40

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о повреждении нападающего Лионеля Месси. Аргентинец получил травму в матче 2-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики с «Некаксой» (2:2, по пенальти 5:4).

«Лео почувствовал дискомфорт в задней части бедра. Мы узнаем о степени травмы только завтра. Вероятно, у него что-то не так. Возможно, это не так серьeзно, потому что он не испытывал боли, но дискомфорт всe же был», – сказал Маскерано.

  • Месси был заменен на 11-й минуте встречи.
  • 38-летний аргентинец провел в этом году 30 матчей за «Интер Майами». В МЛС на его счету 18 голов и 9 ассистов.

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Источник: ESPN
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Маскерано Хавьер
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