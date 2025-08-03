Тренер «Интер Майами» прокомментировал травму Месси

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о повреждении нападающего Лионеля Месси. Аргентинец получил травму в матче 2-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики с «Некаксой» (2:2, по пенальти 5:4).

«Лео почувствовал дискомфорт в задней части бедра. Мы узнаем о степени травмы только завтра. Вероятно, у него что-то не так. Возможно, это не так серьeзно, потому что он не испытывал боли, но дискомфорт всe же был», – сказал Маскерано.