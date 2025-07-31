Миранчук забил 5-й гол в сезоне в матче с мексиканским клубом

«Некакса» выиграла у «Атланты Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики. Полузащитник гостей Алексей Миранчук забил гол на 29-й минуте встречи.

На счету 29-летнего Миранчука в этом году стало 5 голов и 3 ассиста в 25 играх за американский клуб в этом году.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 1-й тур

Некакса (Мексика) – Атланта Юнайтед (США) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гузан, 12 (в свои ворота); 1:1 – Миранчук, 29; 2:1 – Бадалони, 77; 3:1 – Бадалони, 90+1.