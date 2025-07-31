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  • Миранчук забил 5-й гол в сезоне в матче с мексиканским клубом

Миранчук забил 5-й гол в сезоне в матче с мексиканским клубом

Сегодня, 08:06
1

«Некакса» выиграла у «Атланты Юнайтед» со счетом 3:1 в матче 1-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики. Полузащитник гостей Алексей Миранчук забил гол на 29-й минуте встречи.

На счету 29-летнего Миранчука в этом году стало 5 голов и 3 ассиста в 25 играх за американский клуб в этом году.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 1-й тур

Некакса (Мексика) – Атланта Юнайтед (США) – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Гузан, 12 (в свои ворота); 1:1 – Миранчук, 29; 2:1 – Бадалони, 77; 3:1 – Бадалони, 90+1.

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Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Атланта Юнайтед Некакса Миранчук Алексей
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Комментарии (2)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1753939717
Миранчук,каждые 3 игры голевое действие.В Россию везут игроков,у которых голевое действие раз в 10 матчей))).Причем покупают их за десятки миллионов долларов и их приезд описывается,как мега звездный)))
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grazdowmix
1753944486
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