Клуб Миранчука вылетел из Кубка лиг

«Атланта Юнайтед», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, в гостях проиграла «Пумас» в матче 2-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики со счетом 2:3.

Россиянин провел на поле все 90 минут.

У «Пумас» в концовке был удален с поля известный по выступлениям за «Реал» вратарь Кейлор Навас. Также на счету костариканца автогол.

У команды из США 0 очков после двух матчей, и она потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В своем заключительном матче в Кубке лиг «Атланта Юнайтед» дома сыграет с «Атласом» 6 августа.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 2-й тур

Пумас (Мексика) – Атланта Юнайтед (США) – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Ангуло, 23 (с пенальти); 1:1 – Навас, 35 (в свои ворота); 1:2 – Латте Лат, 43; 2:2 – Карраскилья, 62; 3:2 – Карраскилья, 89.

Нереализованный пенальти: Карраскилья, 89 – нет.

Удаление: Навас, 90+5.