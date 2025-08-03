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Клуб Миранчука вылетел из Кубка лиг

Сегодня, 10:03

«Атланта Юнайтед», за которую выступает полузащитник Алексей Миранчук, в гостях проиграла «Пумас» в матче 2-го тура общего этапа Кубка лиг МЛС и Мексики со счетом 2:3.

Россиянин провел на поле все 90 минут.

У «Пумас» в концовке был удален с поля известный по выступлениям за «Реал» вратарь Кейлор Навас. Также на счету костариканца автогол.

У команды из США 0 очков после двух матчей, и она потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В своем заключительном матче в Кубке лиг «Атланта Юнайтед» дома сыграет с «Атласом» 6 августа.

Кубок лиг Северной Америки. Общий этап. 2-й тур

Пумас (Мексика) – Атланта Юнайтед (США) – 3:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Ангуло, 23 (с пенальти); 1:1 – Навас, 35 (в свои ворота); 1:2 – Латте Лат, 43; 2:2 – Карраскилья, 62; 3:2 – Карраскилья, 89.

Нереализованный пенальти: Карраскилья, 89 – нет.

Удаление: Навас, 90+5.

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Источник: «Бомбардир»
Кубок лиг Северной Америки США. МЛС Атланта Юнайтед Пумас Миранчук Алексей
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